กรมการค้าต่างประเทศไต้หวัน ส่งผู้ประกอบการต้นแบบถ่ายทอดความรู้สู่ไทย จับคู่ธุรกิจโรงแรม-ร้านอาหาร-จัดเลี้ยง ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี

วันนี้ (9 พ.ย.) นายโทมัส เจิง ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาดและสื่อใหม่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการค้าไต้หวัน เปิดเผยว่าหลายปีมานี้ อุตสาหกรรม HoReCa ในประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotel), ร้านอาหาร (Restaurant), กาแฟและธุรกิจจัดเลี้ยง (Café and Catering) เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก ตามข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่ามีมูลค่าสูงถึง 1 ล้านล้านบาท ในปี 2561 ส่งผลให้กลุ่มอุตสาหกรรมนี้มีความต้องการเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรมต่าง ๆ บวกกับในปี 2563 ที่มีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดความต้องการเทคโนโลยีแบบไร้การสัมผัส การควบคุมต้นทุน การจัดส่งแบบเดลิเวอรี่ รวมถึงการเริ่มตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (Bureau of Foreign Trade, MOEA) จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจการค้าไต้หวัน (Commerce Development Research Institute, CDRI) ส่งเสริมผู้ประกอบการไต้หวัน โดยคัดเลือก 15 แบรนด์ชั้นนำจากไต้หวันนำผลิตภัณฑ์ HoReCa จับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย ภายใต้โครงการ “WOW! Taiwan i-HoReCa Products to Thailand 2020” ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมสินธร มิดทาวน์ โดยมีบริษัท วิชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด หรือ VISION THAI สื่อภาษาจีนในไทยเป็นผู้จัดงาน โดยในงานนี้ผู้ประกอบการไทยจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการชาวไทยที่จะทำให้สามารถต่อยอดธุรกิจร่วมกันในอนาคต และเชื่อว่าหลังจากผ่านวิกฤตโควิด -19 ธุรกิจ HoReCa ในไทยจะกลับมาเติบโตได้ดีเช่นที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ประกอบการไต้หวันและผู้ประกอบการไทยจึงได้เจรจาจับคู่ธุรกิจผ่านการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมจากไต้หวันทั้งหมด 6 รายเข้าร่วม ได้แก่ Brinno Incorporation, Solomon Co., Ltd., Xiang-Lean International, 3Egreen Technology Inc., REAL Locks & Security Co., Ltd. และ Serene House รวมถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมร้านอาหารและคาเฟ่จากไต้หวันอีก 9 ราย ได้แก่ SPAR Food Machinery, G-Winner Environmental Protection Technology, ANKO Food Machinery, JAA SHIAN Electric Co., Ltd, Rekrow Industrial Inc., Jyethelih International Co., Ltd., Skanal International Co., Ltd, Taiwan Plants Fiber Tech Alliance Co., Ltd และYuan Chuang Food Machinery บรรยากาศภายในงานเป็นอย่างคึกคัก โดยหลังจากจบงาน ผู้ประกอบการไต้หวันและผู้ประกอบการไทยได้เกิดความร่วมมือกันทางธุรกิจ ซึ่งได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wow! Taiwan Project : https://www.wowtaiwan.org/