โอตะช็อก! "มิ้น Sweat16" ยุติบทบาทไอดอล พ่วง 4 เด็กฝึก S16

ทำเอาแฟนคลับวงไอดอลสาวสเวตซิกซ์ทีน (SWEAT16) ใจหายกันแต่เช้าเลยทีเดียว เมื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจ SWEAT16 ได้เผยแพร่ประกาศการยุติการเป็นไอดอลของ "มิ้น-ทสมา เทศน์ธรรม" สมาชิกวง เนื่องด้วยปัญหาทางด้านสุขภาพ ตั้งแต่ 1 พ.ย.นี้ แต่จะยังร่วมทำกิจกรรมของวงไปจนถึงเดือน ธ.ค.2563 ขณะที่ "มิ้น" ได้แชร์ภาพพร้อมระบุว่า ยังไม่ได้หายไปไหน แค่เปลี่ยนเส้นทาง ยังอยู่กับทุกคนเสมออย่างไรก็ตาม "มิ้น ทสมา" เคยระบุผ่านแฟนเพจเมื่อ 11 ต.ค.โดยระบุภายหลังขึ้นเวทีร่วมกับสมาชิกวงในกิจกรรม HI-FIVE “วินสเว็ต ตลกสวยฮา” ว่า ตอนนี้สุขภาพไม่ค่อยดี ยืนซักพักหูก็อื้อ ผ่านไปอีกหน่อยขาเริ่มสั่น อยู่ๆ ก็เป็น เป็นแบบนี้มาเกือบเดือนแล้ว แต่คิดว่าคงนอนไม่พอ ไม่ก็กินน้อยรึเปล่า ก็ตั้งใจนอนให้เพียงพอมากขึ้นกินข้าวแบบไม่กลัวอ้วน ก็ยังไม่หายอีก เลยคิดว่าจะหาเวลาไปหาคุณหมอแล้วทั้งนี้ "มิ้น ทสมา" พี่ใหญ่สาวเกมเมอร์วัย 27 ปี เป็นสมาชิกคนที่ 4 ต่อจาก "นิ้ง-พิชชาภา กันตพิชญาธร" ที่ออกจากวงไปก่อนหน้านี้ เคยมีผลงานร่วมกับวงทุกซิงเกิ้ล และยังได้รับการโหวตจากแฟนคลับเป็นอันดับ 2 ในกิจกรรม My Oshimem เมื่อปี 62 แต่ทว่าต่อจากนั้น "มิ้น" กลับประกาศลาพักงานเพื่อรักษาสุขภาพ จนไม่สามารถร่วมกิจกรรมของวงได้ในช่วงระยะหนึ่ง เมื่อ 6 พ.ย.62 จึงทำให้ไม่ได้ร่วมในเพลง โอฮาโย สวัสดี ซิงเกิ้ลล่าสุด และเพิ่งกลับมาร่วมกิจกรรมกับวงในช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 ลดระดับการระบาดขณะที่ปีนี้ "มิ้น" เพิ่งออกโฟโต้บุ๊กส่วนตัว MinTInwza ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม My Oshimem แต่ก็มีดราม่าเล็กน้อยในสังคมทวิตเตอร์จากกรณีแชร์ภาพเซ็กซี่ของนักแสดงภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ญี่ปุ่นพร้อมข้อความเชิงสนับสนุน โดยการออกจากวงของ "มิ้น" ทำให้ SWEAT16 มีสมาชิกเหลือ 9 คนนอกจากนี้แฟนเพจ Yoshimoto Entertainment Thailand ต้นสังกัดของวง SWEAT16 ยังได้เผยแพร่ประกาศยุติบทบาทสมาชิกฝึกหัดในโครงการ S16 NEW GEN PROJECT รวม 4 คน ประกอบด้วย แองจี้ , เบสท์ , มิร่า และ แป้ง ด้วยเหตุผลทางการศึกษาและสุขภาพ ตั้งแต่วันนี้ (24 ต.ค.) เป็นต้นไป โดยบริษัทได้มีการปรึกษาและตกลงร่วมกันแล้วโดยสมาชิก S16 NEW GEN PROJECT เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ ASIA STAR Audition 2019 ซึ่งมีการรับสมัครผ่านการส่งวีดีโอทางออนไลน์ไปเมื่อช่วง ก.ย.-ต.ค.62 ก่อนเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการในงานสยาม มิวสิค เฟสติวัล เมื่อกลาง ธ.ค.ทั้งหมด 12 คน โดยมีข่าวว่าทั้งหมดจะเป็นสมาชิกรุ่นที่ 2 ของ SWEAT16 แต่ก็ยังถูกปิดเป็นความลับว่า สมาชิกกลุ่มนี้จะเป็นไปในทิศทางใด และล่าสุดก็มีสมาชิกออกไปถึง 4 คน รวมทั้ง "มิร่า-ปาลีศา ซาลฮานี" อดีตสมาชิกวงเลมอนเนด วัย 23 ปีด้วย