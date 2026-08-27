ทนมา 15 ปี! ชาวบ้านลาดบัวหลวง ทุกข์ระทมโรงงานปล่อยกลิ่นเหม็น

ชาวลาดบัวหลวง ร้องทนทุกข์โรงงานปล่อยกลิ่นเหม็น นานกว่า 15 ปี “วราวุธ” สั่ง กรมโรงงาน แก้ไขด่วน ส่งรถโมบายตรวจวัดมลพิษยาวถึง ก.ย.นี้ จี้โรงงานเพิ่มความรับผิดชอบต่อชุมชน
(27 ส.ค.69) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามปัญหาหลังได้รับร้องเรียนจากประชาชน เป็นปัญหาสะสมยืดเยื้อมานานกว่า 15 ปี กรณีชาวบ้านได้รับผลกระทบกลิ่นเหม็นรบกวน จากการประกอบกิจการโรงงาน บริษัท ซีฟี้ อินดัสตรี้ จำกัด ประเภทโรงงานลำดับที่ 106 ประกอบกิจการหลอมโลหะและทองแดง ตั้งอยู่ในตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เร่งแก้ไขปัญหานี้ให้คลี่คลายโดยเร็วอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบกฎหมาย เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อน
นายวราวุธ กำชับผู้ประกอบการว่า โรงงานและชุมชน ควรอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยโรงงานต้องเริ่มจาก ‘การจัดการปัญหาภายในรั้วโรงงานให้ดี' เป็นอันดับแรก จากนั้นต้องสื่อสารกับชุมชนอย่างเข้าถึงและใกล้ชิด เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดี สามารถร่วมกันแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด หากมีแผนการดำเนินงานใดของโรงงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน โรงงานต้องรีบแจ้งให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าเสมอ และควรมีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ และการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
ด้าน นายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ให้เจ้าหน้าที่เข้าติดตามการปรับปรุงแก้ไขโรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ล่าสุดส่งรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าตรวจคุณภาพอากาศและไอระเหยสารเคมีในพื้นที่รัศมีรอบโรงงานใน 2 จุดสำคัญ ได้แก่ จุดที่ 1 รถปฏิบัติการเคลื่อนที่จอดบริเวณหน้าโรงงาน บริษัท ซีฟี้ อินดัสตรี้ จำกัด (หมู่ที่ 2 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง) ,จุดที่ 2 ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยของพี่น้องประชาชน (หมู่ที่ 10 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง)
ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ออกมาในเบื้องต้น ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยจะให้รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ จอดอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายน 2569 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน
นายวราวุธ ย้ำด้วยว่า จะไม่ยอมให้เปิดประกอบกิจการ จนกว่าจะแก้ปัญหาเรียบร้อยตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และไม่มีเจตนากลั่นแกล้งผู้ประกอบการ แต่ทุกอย่าง ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง และเคร่งครัดตามกฎหมาย ขอให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจได้ว่า กระทรวงฯเกาะติดสถานการณ์และรับฟังเสียงของชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนให้หมดไป