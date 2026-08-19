ไทกรชี้ตรงเป้า! ฮั้ว สว.-โกงสอบท้องถิ่น-บิดเขากระโดง-แก้เศรษฐกิจล้มเหลว นับถอยหลังรัฐบาลอนุทิน “ล้มได้ง่ายๆ”

19 สิงหาคม 2569 **ไทกร พลสุวรรณ** นักเคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์ข้อความวิพากษ์รัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล อย่างร้อนแรง โดยมองว่าปัญหาหลายเรื่องกำลังรุมเร้าจนรัฐบาลอยู่ในภาวะซวนเซและขาดเสถียรภาพ
ไทกรระบุถึงประเด็น **“โกงเลือก สว., โกงสอบท้องถิ่น, เขากระโดง, ทุจริต, แก้เศรษฐกิจล้มเหลว ฯลฯ”** พร้อมประเมินว่า ปัญหาเหล่านี้กำลังทำให้รัฐบาล “ซวนเซ ไร้เสถียรภาพ โอนเอนจะล้มเอาได้ง่ายๆ”
โดยเฉพาะปมการได้มาซึ่ง สว. ที่ยังมีข้อกล่าวหาเรื่องการฮั้วเลือก ขณะที่กรณีสอบท้องถิ่นและข้อสงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติของรายชื่อผู้สอบ รวมถึงข้อพิพาทที่ดินเขากระโดง ล้วนเป็นประเด็นที่ยังถูกจับตาและสร้างแรงกดดันทางการเมืองต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ไทกรยังพุ่งเป้าไปที่ผลงานด้านเศรษฐกิจ โดยมองว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตามความคาดหวัง และเมื่อปัญหาหลายด้านเกิดขึ้นพร้อมกัน จึงอาจกลายเป็นแรงกระแทกต่อเสถียรภาพของรัฐบาลอนุทิน
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็น **ความเห็นและการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองของไทกร พลสุวรรณ** ส่วนข้อกล่าวหาในแต่ละกรณียังต้องเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบและข้อยุติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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