ด่วน! “เรย์ แมคโดนัลด์” จากไปอย่างกะทันหัน ครอบครัวจะชี้แจงภายหลัง

19 สิงหาคม 2569 วงการบันเทิงไทยพบกับข่าวเศร้า เมื่อมีรายงานว่า **เรย์ แมคโดนัลด์** นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง จากไปอย่างกะทันหันที่บ้านพักย่านพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ในช่วงเช้าวันนี้
เบื้องต้นมีรายงานว่า มูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ **07.00 น.** ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่บ้านพัก ส่วนรายละเอียดและสาเหตุของการจากไป ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ โดยทีมแพทย์และครอบครัวจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง
เรย์ แมคโดนัลด์ เกิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2520 เป็นนักแสดงและพิธีกรลูกครึ่งไทย–สกอตแลนด์ ถือเป็นหนึ่งในบุคลากรวงการบันเทิงที่คนไทยคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชมที่เติบโตมาในช่วงยุค 90
เรย์มีผลงานทั้งงานแสดง ภาพยนตร์ และพิธีกร ก่อนสร้างเอกลักษณ์อีกด้านจากการทำรายการท่องเที่ยวและสารคดี ซึ่งนำเสนอการเดินทางในสไตล์เฉพาะตัว จนกลายเป็นภาพจำของเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ข่าวการจากไปอย่างกะทันหันในครั้งนี้สร้างความตกใจให้กับผู้ที่ติดตามผลงาน อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ **ยังไม่ควรระบุหรือคาดเดาสาเหตุการจากไป** จนกว่าจะมีคำชี้แจงจากครอบครัวหรือข้อมูลอย่างเป็นทางการ
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