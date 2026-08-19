อุ๊ย! วิศวกรไม่เห็นด้วย มอก.เหล็กฉบับใหม่ ห่วงตัดเตา IF ออกจากการผลิตเหล็กข้ออ้อย กระทบผู้ผลิต-ผู้ประกอบการ

กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการเหล็ก หลังการประชาพิจารณ์มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ภายหลังคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ กมอ. มีมติให้จำกัดกรรมวิธีการผลิตเหล็กข้ออ้อยเหลือเพียง **BO และ EF** ส่งผลให้กรรมวิธี **IF หรือ Induction Furnace** อาจถูกตัดออกจากการผลิตเหล็กข้ออ้อย โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นรับฟังความคิดเห็นก่อนออกกฎกระทรวง
รศ.เอนก ศิริพานิชกร นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุว่า ในฐานะนักวิชาการและตัวแทนด้านโครงสร้าง มองว่ามาตรฐานฉบับใหม่อาจส่งผลต่อการทำงานของวิศวกรอย่างมาก โดยเฉพาะการเพิ่มเหล็กกำลังสูงจากเดิม SD50 ไปถึง SD60, SD70 และ SD80 ซึ่งแม้จะมีกำลังสูงขึ้น แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องความเหนียว ความเปราะ และการเชื่อม จึงจำเป็นต้องมีคู่มือและแนวทางใช้งานที่ชัดเจน
รศ.เอนกย้ำว่า การใช้เหล็กกำลังสูงไม่ได้หมายความว่าสามารถลดปริมาณเหล็กลงตามสัดส่วนได้ทันที เพราะการออกแบบโครงสร้างยังมีข้อจำกัดด้านค่ากำลังและมาตรฐานทางวิศวกรรมที่ต้องคำนึงถึง พร้อมเสนอให้เร่งสร้างความเข้าใจกับวิศวกรก่อนมาตรฐานใหม่มีผลบังคับใช้
ขณะที่ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งสนับสนุนการยกเลิกการใช้เตา IF ในการผลิตเหล็กข้ออ้อย ระบุว่า มาตรฐานเดิมไม่ได้กำหนดวิธีการผลิตตายตัว และเปิดให้ใช้ IF ได้ หากมีกระบวนการทำให้น้ำเหล็กบริสุทธิ์อย่างเหมาะสม แต่ปัญหาคือภาระการตรวจสอบคุณภาพปลายทางของภาครัฐมีข้อจำกัดด้านกำลังคน
อย่างไรก็ตาม นายอรรถวิชช์เห็นว่า หากมีการเปลี่ยนมาตรฐาน รัฐควรมีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ IF เช่น สนับสนุนการเปลี่ยนเครื่องจักร ลดหย่อนภาษี หรือส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถปรับตัวได้ โดยย้ำว่า IF ไม่จำเป็นต้องหายไปจากอุตสาหกรรมเหล็กทั้งหมด และยังอาจใช้ในผลิตภัณฑ์บางประเภทที่ไม่ใช่เหล็กข้ออ้อยรับแรงในเสาและคาน
ด้านผู้ประกอบการจากสมาคมการค้าผู้ประกอบการหล่อหลอมโลหะด้วยเตาเหนี่ยวนำไฟฟ้า ตั้งคำถามถึงกระบวนการพิจารณามาตรฐานใหม่ โดยระบุว่า ผู้มีส่วนได้เสียจากฝั่ง IF ไม่ได้มีส่วนออกเสียงในบางขั้นตอน และเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยที่ใช้รองรับการตัดสินใจว่าเหตุใดจึงต้องตัด IF ออกจากการผลิตเหล็กข้ออ้อย
ผู้ประกอบการยังแสดงความกังวลว่า การเหมารวมว่าเหล็กจากเตา IF มีปัญหามาตรฐาน อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นและตลาดของผู้ผลิตทั้งกลุ่ม พร้อมย้ำว่า หากจะยกเลิกหรือจำกัดกรรมวิธีการผลิต ก็ควรมี **ข้อมูลวิจัยที่ชัดเจนและตรวจสอบได้** ไม่ควรอาศัยเพียงความเห็นของผู้บริหารหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
สำหรับกรณีเหล็กจากอาคารสำนักงาน สตง. ที่ถล่ม ผู้ร่วมเวทีหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่า ต้องแยกประเด็น **“มาตรฐานเหล็ก”** ออกจาก **“สาเหตุอาคารถล่ม”** เพราะการจะสรุปว่าเหล็กเป็นต้นเหตุหรือไม่ ต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมและพยานหลักฐานอย่างรอบด้าน
การประชาพิจารณ์ครั้งนี้จึงยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่า จะตัดกรรมวิธี IF ออกจากมาตรฐานเหล็กข้ออ้อยอย่างเด็ดขาดหรือไม่ ขณะที่ทั้งวิศวกรและผู้ประกอบการเรียกร้องให้การออกมาตรฐานใหม่ต้องมีข้อมูลวิชาการรองรับ และคำนึงถึงทั้งความปลอดภัยของผู้ใช้งานและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กไทย
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