อย่าใช้คำว่าผู้"เยาว์"ก่อคดี สภาสวีเดนล้ำมาก! มติลดเกณฑ์อายุรับผิดอาญาเหลือ 14 ปี จำสูงสุด 18 ปี เริ่ม 10 ก.ย.

สภาสวีเดนเดินหน้าปรับกฎหมายอาญาครั้งสำคัญ หลังลงมติด้วยคะแนนเสียง **281 ต่อ 66 เสียง** เห็นชอบให้ลดเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการรับผิดทางอาญา จากเดิม 15 ปี เหลือ **14 ปี** เพื่อรับมือปัญหาแก๊งอาชญากรรมที่ดึงคนอายุน้อยเข้าไปก่อเหตุรุนแรงมากขึ้น โดยกฎหมายใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่ **10 กันยายน 2569** เป็นต้นไป
ภายใต้กฎหมายใหม่นี้ ผู้กระทำผิดที่มีอายุ 14 ปี หากก่อคดีร้ายแรง จะสามารถเข้าสู่กระบวนการทางอาญาและรับโทษได้ ต่างจากเดิมที่ผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปีไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดทางอาญาในระบบปกติของสวีเดน
นอกจากลดเกณฑ์อายุแล้ว รัฐสภาสวีเดนยังเห็นชอบให้ **ลดสิทธิการผ่อนผันโทษตามอายุ** ส่งผลให้ผู้กระทำผิดที่อายุต่ำกว่า 18 ปีอาจต้องรับโทษหนักขึ้น และในคดีร้ายแรงสามารถถูกลงโทษได้สูงสุดถึง **18 ปี**
รัฐบาลสวีเดนให้เหตุผลว่า มาตรการดังกล่าวจำเป็นต่อการรับมือเครือข่ายอาชญากรรมและแก๊งค้ายาที่ใช้คนอายุน้อยเป็นผู้ก่อเหตุ โดยที่ผ่านมาเกิดปัญหาการชักชวนผ่านโซเชียลมีเดีย และมีรายงานว่ากลุ่มอาชญากรรมบางส่วนดึงคนอายุเพียง 11-14 ปีเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรง
ก่อนหน้านี้รัฐบาลฝ่ายขวาของนายกรัฐมนตรี **อูล์ฟ คริสเตอร์สัน** เคยเสนอให้ลดเกณฑ์อายุรับผิดทางอาญาลงไปถึง **13 ปี** แต่ต้องถอยจากข้อเสนอดังกล่าว หลังได้รับเสียงคัดค้านจากตำรวจ หน่วยงานราชทัณฑ์ นักวิชาการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ซึ่งมองว่าอายุ 13 ปีต่ำเกินไป
ท้ายที่สุดจึงปรับมาเป็น 14 ปี และได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองส่วนใหญ่ในรัฐสภา รวมถึงพรรค Social Democrats ซึ่งเป็นฝ่ายค้านหลัก ทำให้กฎหมายผ่านด้วยคะแนนเสียงขาดลอย
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือ กฎหมายใหม่จะลด “ส่วนลดโทษ” สำหรับผู้กระทำผิดอายุน้อย โดยผู้ที่มีอายุ 15-17 ปีจะต้องรับโทษในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่มากขึ้น ขณะที่ผู้มีอายุ 18 ปีจะไม่ได้รับสิทธิผ่อนผันจากอายุแบบเดิม
อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้ยังถูกตั้งคำถามจากฝ่ายคัดค้านว่า การเพิ่มโทษและลดอายุรับผิดทางอาญาจะช่วยลดจำนวนคดีได้จริงหรือไม่ เพราะมีความเป็นไปได้ว่าแก๊งอาชญากรรมอาจหันไปใช้คนที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ใหม่แทน
แต่เสียงส่วนใหญ่ในสภาสวีเดนเลือกเดินหน้าแนวทางที่เข้มงวดกว่าเดิม โดยมองว่า หากคนอายุน้อยถูกใช้ให้ก่อคดีร้ายแรง สังคมก็จำเป็นต้องมีเครื่องมือทางกฎหมายที่สามารถจัดการได้จริง ไม่ใช่อาศัยเพียงมาตรการฟื้นฟูอย่างเดียว
นับจากวันที่ **10 กันยายน 2569** เป็นต้นไป สวีเดนจึงจะใช้เกณฑ์ใหม่ที่กำหนดให้อายุ **14 ปี** เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดทางอาญา พร้อมเปิดทางให้ผู้กระทำผิดอายุต่ำกว่า 18 ปีในคดีร้ายแรงสามารถรับโทษได้สูงสุดถึง **18 ปี**
**แหล่งข้อมูลต่างประเทศ: Reuters / Euronews / The Local Sweden / Sveriges Radio**
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