ภูเก็ตมีเสียว! ทุ่นเตือนสึนามิไม่ทำงานหลายจุด มท.3 ย้ำ ไม่ได้พึ่งทุ่นอย่างเดียว SOP รัดกุม เตือนทันแน่นอน

เกิดกระแสกังวลในพื้นที่ฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลว่า **ทุ่นตรวจวัดสึนามิบางจุดไม่ส่งข้อมูล** จนประชาชนตั้งคำถามว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริง ระบบเตือนภัยของไทยยังสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่
ล่าสุด **เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือ มท.3** ออกมาชี้แจงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ยืนยันว่า ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสึนามิของประเทศไทย **ไม่ได้พึ่งพาทุ่นตรวจวัดเพียงอย่างเดียว** และการที่ทุ่นบางจุดไม่ส่งข้อมูล ไม่ได้หมายความว่าระบบเตือนภัยของประเทศหยุดทำงาน
มท.3 ระบุว่า ทุ่นตรวจวัดสึนามิเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ประกอบการเฝ้าระวัง ขณะที่ระบบของไทยยังใช้ข้อมูลอีกหลายส่วนร่วมกัน ทั้ง **ข้อมูลแผ่นดินไหว สถานีตรวจวัดระดับน้ำทะเล ข้อมูลจากเครือข่ายและหน่วยงานระหว่างประเทศ** เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจแจ้งเตือนประชาชน
นอกจากนี้ยังมี **ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน หรือ SOP** ซึ่งกำหนดกระบวนการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และการแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบ โดยรัฐบาลยืนยันว่า หากตรวจพบความเสี่ยงที่อาจกระทบประชาชน จะสามารถแจ้งเตือนผ่านหลายช่องทางได้อย่างรวดเร็ว
หนึ่งในช่องทางสำคัญคือ **ระบบ Cell Broadcast** ที่สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรง ทำให้แม้ทุ่นบางจุดจะมีปัญหา ก็ยังมีเครื่องมืออื่นรองรับการประเมินและแจ้งเตือนสถานการณ์
มท.3 ย้ำขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนก แต่ควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด เพราะระบบเตือนภัยสึนามิเป็นการทำงานร่วมกันจากข้อมูลหลายแหล่ง หลายหน่วยงาน และหลายขั้นตอน ไม่ได้ฝากความปลอดภัยไว้กับทุ่นกลางทะเลเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม การที่ทุ่นตรวจวัดบางจุดไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ก็ยังเป็นประเด็นที่ประชาชนในจังหวัดท่องเที่ยวชายฝั่งอย่าง **ภูเก็ต พังงา กระบี่ และพื้นที่อันดามัน** ย่อมมีสิทธิ์ตั้งคำถามถึงความพร้อมของอุปกรณ์ เพราะประเทศไทยมีบทเรียนครั้งสำคัญจากเหตุสึนามิในอดีต และระบบทุกชิ้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อเฝ้าระวังย่อมควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมากที่สุด
ดังนั้น แม้ฝ่ายกระทรวงมหาดไทยจะยืนยันว่า **ระบบโดยรวมยังทำงานและมี SOP รองรับ** แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรเร่งตรวจสอบและซ่อมบำรุงทุ่นที่มีปัญหา เพื่อให้ระบบเฝ้าระวังทุกส่วนกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และลดความกังวลของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในภูเก็ต มท.3 ขอให้มีสติ ไม่ตื่นตระหนก แต่ต้องพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นหลัก
**เครดิตข้อมูล: Phuket Times ภูเก็ตไทม์ / กระทรวงมหาดไทย**
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