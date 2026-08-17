CLICX Bank ฝ่าดรามา‘สายบิด’ รุกเพิ่มโอกาสด้านการออม

ผ่านพ้นกระแส ‘กู้แล้วบิด’ มาแล้ว สำหรับธนาคารคลิกซ์ (CLICX Bank) ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขารายแรกของประเทศไทย ด้วยคำยืนยันที่ว่า ยึดหลักปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ใช้ข้อมูลหลายมิติประเมินความเสี่ยง มีการติดตามคุณภาพสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง
ไม่ใช่แค่ปล่อยสินเชื่อ แต่ CLICX Bank ยังขยายโอกาสด้านการออม โดยนางสาวสุพร สุนทรโรหิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CLICX Bank เปิดเผยว่า ธนาคารคลิกซ์ วางเป้าหมายเป็น “ธนาคารเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินให้คนไทย” โดยนำแนวคิด Financial Well-being และลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการทางการเงิน มาเป็นหนึ่งในหลักสำคัญของการพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้คนที่มีรายได้ วิถีชีวิต และความพร้อมที่แตกต่างกันมีเครื่องมือที่ตอบโจทย์ความต้องการทางด้านการเงินของแต่ละบุคคล ใช้ศักยภาพการเป็นธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา พัฒนาบริการที่เข้าถึงง่ายและยืดหยุ่น โดยหนึ่งในเป้าหมายที่ธนาคารคลิกซ์ ให้ความสำคัญ คือ การเพิ่มโอกาสและสร้างเสริมวินัยด้านการออมให้คนไทย เริ่มต้นสร้างเงินเก็บและต่อยอดความมั่นคงทางการเงินได้มากขึ้น
ธนาคาร มองว่า แม้การออม จะเป็นพื้นฐานสำคัญของการวางแผนชีวิต แต่คนไทยแต่ละคนมีรายได้ ภาระค่าใช้จ่าย และความพร้อมในการเก็บเงินแตกต่างกัน การออมจึงควรมีทางเลือกที่เปิดให้แต่ละคนสามารถเริ่มต้นได้ตามความพร้อมของตัวเอง พร้อมทำให้เงินที่เก็บไว้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ควบคู่กับความอิสระในการนำเงินมาใช้เมื่อจำเป็น ล่าสุดธนาคารคลิกซ์ ได้พัฒนา “CLICX Save More 2%” พ็อกเก็ตเงินฝากดอกเบี้ยสูงสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินเก็บเติบโตมากขึ้น พร้อมความยืดหยุ่นในการนำเงินมาใช้ภายใต้บัญชี CLICX Save บนแอปพลิเคชัน CLICX ด้วยอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีตั้งแต่บาทแรก สำหรับเงินฝากสูงสุด 1 ล้านบาท นาน 12 เดือน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่ต้องการเริ่มต้นสร้างเงินออม และผู้ที่มีเงินพักรอการใช้จ่ายและต้องการสร้างผลตอบแทนระหว่างทาง โดยสามารถย้ายเงินเข้า–ออกจากพ็อกเก็ตได้ทุกเมื่อ รวมถึงสามารถนำไปจ่ายบิล เติมเงิน และสแกนจ่ายได้ โดยลูกค้าที่มีบัญชี CLICX Save สามารถเปิดพ็อกเก็ตเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
ผู้ที่ต้องการเพิ่มทางเลือกในการออมผ่านพ็อกเก็ต CLICX Save More 2% สามารถเปิดพ็อกเก็ตได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น. - 30 กันยายน 2569 เวลา 23.59 น. และจำกัด 50,000 พ็อกเก็ต แล้วแต่เงื่อนไขใดจะถึงก่อน ผู้สนใจจะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CLICX Save ก่อน จึงจะสามารถเปิดพ็อกเก็ตผ่านแอปพลิเคชัน CLICX ได้ โดยเงินฝากตั้งแต่บาทแรกจนถึง 1 ล้านบาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี เป็นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เปิดพ็อกเก็ต ส่วนเงินฝากที่เกิน 1 ล้านบาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี ซึ่งธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยทุกวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน และโอนดอกเบี้ยเข้าพ็อกเก็ตทุกวันที่ 1 ของเดือน พร้อมเปิดให้ผู้ฝากสามารถย้ายเงินออกจากพ็อกเก็ตเพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ทุกเมื่อ
นางสาวสุพร กล่าวด้วยว่า Financial Well-being ต้องเริ่มจากการทำให้คนสามารถบริหารเงินได้ดีขึ้นในชีวิตจริง เราจึงมุ่งลดข้อจำกัดของการออมเพื่อให้ทุกคนเริ่มออมได้ง่าย เงินเก็บมีโอกาสเติบโต และยังบริหารเงินได้คล่องตัวเกิดขึ้นพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังมองมากกว่าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย แต่คือการทำให้คนสามารถบริหารเงินในแต่ละช่วงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่การสร้างเงินสำรอง การจัดการรายรับ–รายจ่าย ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับเป้าหมายในอนาคต ธนาคารจึงมุ่งพัฒนาบริการที่ช่วยให้คนไทย มีทางเลือกและเครื่องมือในการจัดการเงินที่เหมาะกับความต้องการของตนเอง เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางการเงินและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว