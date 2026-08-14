แม่ทีม“แชร์”แม่มณี ล่อด้วยผลตอบแทน 93% โดนรวบอีกราย ที่เมืองชล ขาอ่อนแทบหมดแรงจะเป็นลม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เดินหน้าตามล่าผู้ต้องหาคดี “แชร์แม่มณี” ต่อเนื่อง ล่าสุดรวบแม่ทีมได้เพิ่มอีก 1 รายที่จังหวัดชลบุรี หลังหลบหนีหมายจับมานานเกือบ 3 ปี โดยผู้ต้องหามีอาการขาอ่อนแทบหมดแรงระหว่างถูกเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัว ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมาย
เมื่อเวลาประมาณ 07.40 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2569 เจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าจับกุม **นางสาวลลิตา** สงวนนามสกุล ตามหมายจับศาลอาญาที่ 2932/2566 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 ได้บริเวณแยกทางเข้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผู้ต้องหารายนี้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน **“ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน”** จากพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับเครือข่าย “แชร์แม่มณี” ซึ่งเคยสร้างความเสียหายและมีผู้เสียหายจำนวนมาก
คดีดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในคดีพิเศษที่ 9/2563
จากข้อมูลของ DSI ระบุว่า นางสาวลลิตามีพฤติการณ์เป็นหนึ่งใน **“แม่ทีม”** ที่ทำหน้าที่ชักชวนผู้เสียหายให้เข้าร่วมลงทุนในแชร์แม่มณี โดยใช้ผลตอบแทนสูงเป็นแรงจูงใจ
ที่น่าตกใจคือ มีการอ้างผลตอบแทนสูงถึง **93% ต่อเดือน** ซึ่งเป็นอัตราที่สูงผิดปกติอย่างมาก และสูงเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน
กลไกสำคัญของแชร์ในลักษณะนี้ คือการใช้ผลตอบแทนที่สูงมากล่อใจให้ประชาชนเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว ก่อนมีการชักชวนผู้ลงทุนรายใหม่เข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
เมื่อเครือข่ายขยายใหญ่ เงินจำนวนมหาศาลจึงถูกหมุนเวียนอยู่ในระบบ ก่อนที่คดีแชร์แม่มณีจะถูกเปิดโปงและเข้าสู่กระบวนการสอบสวนจนกลายเป็นหนึ่งในคดีแชร์ลูกโซ่ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก
สำหรับการจับกุมครั้งล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิของผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอนการจับกุม การควบคุมตัว จนถึงการส่งมอบตัวให้พนักงานสอบสวน ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565
หลังผู้ต้องหารับทราบสิทธิและข้อกล่าวหาแล้ว เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบคดี เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
การจับกุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเร่งติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษ ซึ่งยังหลบหนีอยู่ โดย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีข้อสั่งการให้ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวจัดชุดปฏิบัติการติดตามตัวผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายคือการนำผู้ถูกกล่าวหาที่ยังหลบหนีหมายจับกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แม้บางคดีจะผ่านมาแล้วหลายปี
สำหรับ “แชร์แม่มณี” ถือเป็นอีกคดีที่สะท้อนภัยจากการหลอกลงทุนด้วยผลตอบแทนสูง เพราะตัวเลขอย่าง 93% ต่อเดือนสามารถดึงดูดให้ประชาชนเชื่อว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว
แต่ท้ายที่สุด เมื่อระบบไม่สามารถเดินหน้าต่อ เงินของผู้เสียหายจำนวนมากก็กลายเป็นความเสียหาย ขณะที่ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในเครือข่ายต้องทยอยถูกติดตามตัวมาดำเนินคดี
ล่าสุด แม่ทีมอีกหนึ่งรายที่มีหมายจับติดตัวมาตั้งแต่ปี 2566 ก็ไม่รอด ถูก DSI ตามรวบถึงเมืองชลบุรี
จากผู้ที่เคยถูกกล่าวหาว่าชักชวนคนเข้าร่วมลงทุนด้วยผลตอบแทนระดับ 93% ต่อเดือน วันนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหาต่อไป
#NEWS1 รายงาน
#ที่มา : กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)