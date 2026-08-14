โรงเรียนวัดศรีสุนทร ต้นสังกัดนร.เมียนมาที่ยำนร.ไทยภูเก็ตออกแถลง ไม่เพิกเฉย แต่ยังไม่ไล่ออก

กลายเป็นอีกความเคลื่อนไหวที่สังคมจับตา หลัง **โรงเรียนวัดศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต** ซึ่งเป็นต้นสังกัดของนักเรียนหญิงชาวเมียนมาที่ก่อเหตุทำร้ายนักเรียนหญิงไทยภายในห้องน้ำโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ออกหนังสือชี้แจงยืนยันว่า โรงเรียนไม่ได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ และได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว แต่ในขณะนี้ **ยังไม่มีการไล่นักเรียนผู้ก่อเหตุออกจากโรงเรียน**
กรณีดังกล่าวเริ่มจากเหตุเด็กหญิงชาวเมียนมา ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนวัดศรีสุนทร เข้าไปทำร้ายนักเรียนหญิงไทยภายในห้องน้ำของโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต จนมีคลิปเหตุการณ์ถูกเผยแพร่ออกสู่โลกออนไลน์ และสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
หลังเกิดเหตุ ผู้ปกครองของเด็กไทยเข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.เชิงทะเล ก่อนที่ตำรวจจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเด็กหญิงชาวเมียนมาต่อหน้าทีมสหวิชาชีพในข้อหา **ทำร้ายร่างกาย** และดำเนินคดีตามขั้นตอนสำหรับเด็กและเยาวชน
ล่าสุด โรงเรียนวัดศรีสุนทรได้ออกคำชี้แจงถึงคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง หลังมีกระแสตั้งคำถามว่า โรงเรียนหรือผู้บริหารดำเนินการกับเหตุการณ์นี้อย่างไร
โรงเรียนยืนยันว่า ทันทีที่ได้รับทราบเหตุ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูลและหลักฐาน ประสานผู้ปกครอง ดำเนินการกับนักเรียนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่
พร้อมยืนยันว่า การดำเนินการไม่ได้พิจารณาจากกระแสสังคม เชื้อชาติ หรือสัญชาติของนักเรียน แต่พิจารณาจากข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน พฤติการณ์ และระเบียบของทางราชการ โดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับนักเรียนทุกคน
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจคือ **แม้โรงเรียนยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉย แต่ยังไม่มีการไล่นักเรียนหญิงชาวเมียนมารายดังกล่าวออก**
ก่อนหน้านี้ โรงเรียนวัดศรีสุนทรเคยชี้แจงว่า เด็กรายนี้ไม่เคยมีประวัติทำร้ายร่างกายภายในโรงเรียน แต่เคยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามวัย และโรงเรียนเคยตักเตือนรวมถึงทำทัณฑ์บนไว้ตั้งแต่ปีการศึกษาก่อน
สำหรับแนวทางหลังเกิดเหตุ หากนักเรียนยังประสงค์จะศึกษาต่อ โรงเรียนระบุว่าจะมีมาตรการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และอาจพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนเป็น **การเรียนออนไลน์** แทนการเข้าเรียนตามปกติ
ขณะที่ในส่วนของคดี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 พนักงานสอบสวน สภ.เชิงทะเล ได้นำตัวเด็กหญิงชาวเมียนมาไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต หลังถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
ศาลพิจารณาจากพฤติการณ์และพยานหลักฐานแล้ว มีคำสั่งให้ควบคุมตัวเด็กหญิงชาวเมียนมาไว้ระหว่างการสอบสวนที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา **30 วัน** โดยหากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ พนักงานสอบสวนสามารถยื่นคำร้องขอผัดฟ้องและขอควบคุมตัวต่อได้ตามกฎหมาย
รายงานยังระบุว่า เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว จะมีขั้นตอนส่งตัวไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ด้านโรงเรียนวัดศรีสุนทรย้ำในแถลงการณ์ว่า ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลหรือรายละเอียดทางวินัยของนักเรียนต่อสาธารณะได้ เนื่องจากต้องคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญ พร้อมเปิดให้ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาสอบถามรายละเอียดผ่านช่องทางของโรงเรียน และยืนยันพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด
โรงเรียนสรุปแนวทางของตัวเองไว้ว่า **“รับทราบเหตุ – ดำเนินการ – ติดตาม – ป้องกัน”** และยืนยันว่าจะดำเนินการทุกกรณีที่กระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และอยู่ภายใต้ระเบียบของทางราชการ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ยังต้องจับตาคือ หลังคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและศาลมีคำสั่งควบคุมตัวเด็กไว้ในสถานพินิจแล้ว โรงเรียนจะมีมาตรการทางวินัยขั้นสุดท้ายอย่างไร
โดยเฉพาะเมื่อสังคมตั้งคำถามว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงขั้นมีการทำร้ายร่างกายนักเรียนต่างโรงเรียน ควรมีมาตรการมากกว่าการติดตามดูแลหรือปรับไปเรียนออนไลน์หรือไม่
ขณะเดียวกัน การพิจารณาโทษทางการศึกษาก็ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และคำนึงถึงสถานะของผู้ก่อเหตุซึ่งยังเป็นเยาวชน จึงไม่สามารถใช้มาตรการใดโดยอาศัยกระแสสังคมเพียงอย่างเดียวได้
เรื่องนี้จึงยังไม่จบเพียงแค่คำชี้แจงว่าโรงเรียน “ไม่เพิกเฉย”
เพราะจากนี้สังคมยังรอดูว่า ทั้งกระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการทางวินัยของโรงเรียน จะลงเอยอย่างไร และมาตรการที่ออกมาจะสามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองได้หรือไม่ว่า เหตุรุนแรงลักษณะเดียวกันจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก
#NEWS1 รายงาน
ที่มา : โพสต์ “ทำบุญหมดตัว ดีกว่าทำตัวให้หมดบุญ” กลุ่มไทยไม่ทน / โรงเรียนวัดศรีสุนทร