ธปท.หนุนใช้เงินสกุลท้องถิ่น ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของเงินสกุลหลัก

ธปท. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ มีทางเลือกในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ โดยใช้เงินสกุลท้องถิ่น ขณะที่สถิติการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการชำระค่าสินค้าและบริการยังอยู่ในระดับต่ำ เทียบกับการใช้เงินสกุลหลัก
ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ชี้แจงกรณีธนาคารพาณิชย์ของจีน อย่างน้อย 6 แห่ง เพิ่มสกุลเงินต่างประเทศประมาณ 12 สกุล รวมถึงเงินบาทของไทย เข้าสู่ระบบ เพื่อใช้หักบัญชีและชำระเงินกับเงินหยวนได้โดยตรง ว่า ที่ผ่านมา การสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่น (Local Currency) ในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเป็นแนวทางที่หลายประเทศในภูมิภาคให้ความสำคัญและดำเนินมาต่อเนื่อง ทั้งจากการค้าระหว่างกันและความผันผวนของเงินสกุลหลักที่สูงขึ้นโดยเฉพาะจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อให้ธุรกิจมีทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาค ทั้ง ASEAN และ ASEAN+3 ก็มีแนวนโยบายสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าว
ธปท. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ มีทางเลือกในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ โดยใช้เงินสกุลท้องถิ่น ผ่านความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลท้องถิ่นกับทางการจีน และการจัดตั้งกลไกส่งเสริมการทำธุรกรรมด้วยเงินสกุลท้องถิ่นเพื่อการค้าและการลงทุนร่วมกับทางการมาเลเซียและอินโดนิเซีย เพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพการใช้เงินสกุลท้องถิ่นให้กับภาคธุรกิจ
อย่างไรก็ดี จากรายงานของ Swift เกี่ยวกับ Global payments currency & International payments currency ณ เดือนมิถุนายน 2569 (รูปที่ 1) พบว่าการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการชำระค่าสินค้าและบริการยังอยู่ในระดับต่ำ เทียบกับการใช้เงินสกุลหลัก ส่วนหนึ่งเนื่องจากธุรกิจ อาจยังมีคู่ค้าอยู่ในหลายประเทศ จึงยังต้องใช้เงินสกุลหลักอยู่
ในกรณีของไทย แม้การค้ากว่าร้อยละ 62 จะอยู่กับประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก แต่ชำระเป็นเงินสกุลท้องถิ่นเพียงร้อยละ 17 ของมูลค่าการค้ารวม (รูปที่ 2) ขณะที่การค้าระหว่างไทย-จีน มีการใช้เงินบาทและหยวนรวมกันประมาณร้อยละ 18 ของมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศ