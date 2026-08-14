จัดระเบียบ grab สนามบินภูมิภาค นำร่อง อุดรฯ ขอนแก่น อุบลฯ

กรมท่าอากาศยาน ขยายผลจัดระเบียบรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชัน Grab สู่สนามบินภูมิภาค นำร่องศึกษาความเป็นไปได้ในท่าอากาศยาน 3 แห่ง อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี เพิ่มความสะดวก ปลอดภัยผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม หารือผู้แทนบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) แลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือระหว่าง Grab และกรมท่าอากาศยาน(ทย.) ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะ กับบริการเดินทางผ่านแอปพลิเคชันสมัยใหม่ โดยมอบหมายให้ ทย. และ Grab นำร่องศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินการในท่าอากาศยาน 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานขอนแก่น และท่าอากาศยานอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานกับจุดหมายปลายทางในพื้นที่ คำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการให้บริการในท่าอากาศยานของ ทย.ได้อย่างเป็นรูปธรรม
นายภัทรพงศ์ กำชับให้ผู้ให้บริการรถโดยสารทุกประเภท จดทะเบียนและปฏิบัติตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด ก่อนนำรถโดยสารมาให้บริการในพื้นท่าอากาศยาน
นายดนัย เรืองสอน อธิบดี ทย. บอกว่า ได้จัดพื้นที่สำหรับรถสาธารณะในการรับ-ส่งผู้โดยสารในสนามบินที่มีเที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการทั้งหมด 21 แห่งทั่วประเทศ(จากทั้งหมด 28 แห่ง) เช่น รถโดยสารประจำทาง รถแท็กซี่ รถสองแถว และการให้บริการรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละท่าอากาศยาน เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน,นักท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านคมนาคมให้สอดคล้องกับการเดินทางในยุคดิจิทัล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและภูมิภาค