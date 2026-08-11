จับตา 17 ส.ค.! เหล็กข้ออ้อยมาตรฐานต่ำแบบตึก สตง. จะหลุดจากมาตรฐานประเทศไทยหรือไม่

วันที่ **17 สิงหาคม 2569** อาจกลายเป็นอีกวันสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เมื่อกำลังจะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับมาตรฐานการผลิตเหล็กข้ออ้อย โดยมีประเด็นสำคัญอยู่ที่ **เตาหลอมแบบ IF หรือ Induction Furnace** ว่าควรถูกตัดออกจากกระบวนการผลิตเหล็กข้ออ้อยที่ใช้เป็นเหล็กเสริมโครงสร้างหรือไม่
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ **23 มิถุนายน 2569** คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ กมอ. มีมติเห็นชอบแนวทางปรับมาตรฐาน โดยให้การผลิตเหล็กข้ออ้อยใช้กระบวนการที่กำหนด และตัดกระบวนการหลอมด้วยเตา IF ออกจากการผลิตเหล็กข้ออ้อย ขณะที่เตาประเภทดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้ผลิตเหล็กเส้นกลมได้
แต่กระบวนการยังไม่จบ เพราะจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในวันที่ **17 สิงหาคม 2569 เวลา 09.30–16.30 น. ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ** รวมถึงเปิดช่องทางให้ผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์
จึงกลายเป็นวันที่ต้องจับตาว่า **มาตรฐานใหม่จะเดินหน้าต่อไปตามมติ กมอ. หรือจะมีข้อเสนอให้เปลี่ยนแปลง ผ่อนปรน หรือชะลอการบังคับใช้**
หัวใจของเรื่องอยู่ที่ความแตกต่างของเทคโนโลยีการหลอมเหล็ก
ฝ่ายที่ผลักดันการยกระดับมาตรฐานตั้งข้อสังเกตว่า เตาหลอม **IF หรือ Induction Furnace** มีข้อจำกัดในการควบคุมองค์ประกอบและกำจัดสารมลทินออกจากน้ำเหล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตบางประเภทที่สามารถปรับแต่งคุณสมบัติของน้ำเหล็กได้ละเอียดกว่า
ประเด็นนี้ยิ่งได้รับความสนใจหลังเหตุ **อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. แห่งใหม่ถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปี 2568**
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวอย่างเหล็กจากซากอาคารไปตรวจสอบ และพบว่า **ตัวอย่างเหล็กบางส่วนไม่ผ่านมาตรฐาน มอก.** ทั้งในประเด็นมวลต่อเมตรและความสามารถในการต้านแรงดึง
อย่างไรก็ตาม ผลดังกล่าว **ไม่ได้หมายความว่าสามารถสรุปได้ว่าเหล็กเป็นสาเหตุที่ทำให้อาคาร สตง.ถล่ม** เนื่องจากสาเหตุของการพังถล่มต้องพิจารณาร่วมกับโครงสร้าง การออกแบบ วัสดุ การก่อสร้าง และปัจจัยทางวิศวกรรมอื่นๆ
แต่เหตุการณ์ตึก สตง.กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สังคมหันกลับมาตั้งคำถามอย่างจริงจังว่า **มาตรฐานเหล็กที่ใช้ในโครงสร้างอาคารของประเทศไทยเข้มงวดเพียงพอแล้วหรือยัง**
ฝ่ายที่ผลักดันการเปลี่ยนมาตรฐานระบุเพิ่มเติมว่า จากการลงพื้นที่ตรวจโรงงานผลิตเหล็กด้วยเตา IF ที่ผ่านมา พบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านมาตรฐานในหลายแห่ง จึงเห็นว่าไม่ควรฝากความปลอดภัยทั้งหมดไว้กับการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ปลายทางเพียงอย่างเดียว
โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลว่า บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในกองที่ทำหน้าที่ตรวจมาตรฐานเหล็กมีเพียง **5 คน** ขณะที่โรงงานและผลิตภัณฑ์เหล็กที่ต้องกำกับดูแลมีจำนวนมาก
จึงเกิดคำถามสำคัญว่า หากประเทศไทยยังอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีความเสี่ยงต่อความแปรปรวนของคุณภาพ โดยอาศัยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นด่านสุดท้าย ระบบกำกับดูแลที่มีบุคลากรจำกัดจะสามารถตรวจได้ทั่วถึงเพียงใด
ข้อเสนอของฝ่ายสนับสนุนการปรับมาตรฐานจึงไม่ได้หมายถึงการสั่งให้โรงงาน IF ต้องปิดกิจการทั้งหมด
โรงงานยังสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทที่มาตรฐานอนุญาตได้ ขณะที่ภาครัฐอาจพิจารณามาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ด้านภาษี
แต่สำหรับ **เหล็กข้ออ้อยที่ถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง เสา คาน และอาคารสูง** ฝ่ายผลักดันมาตรฐานเห็นว่า ความปลอดภัยไม่ควรถูกนำมาต่อรองกับระยะเวลาปรับตัวทางธุรกิจ
เพราะเมื่อเหล็กถูกฝังเข้าไปในคอนกรีตแล้ว ประชาชนแทบไม่มีทางรู้เลยว่า เหล็กที่อยู่ภายในบ้าน อาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล หรืออาคารสูงที่ตนเองใช้งานทุกวัน ผลิตด้วยกระบวนการใดและมีคุณภาพเพียงใด
วันที่ **17 สิงหาคม** จึงไม่ใช่เพียงเวทีถกเถียงทางเทคนิคของอุตสาหกรรมเหล็ก
แต่เป็นวันที่ต้องจับตาว่า ประเทศไทยจะกำหนดเส้นมาตรฐานความปลอดภัยของวัสดุก่อสร้างไว้ตรงไหน
ฝ่ายหนึ่งคือผู้ประกอบการที่อาจต้องลงทุนและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
แต่อีกด้านหนึ่งคือ **ความปลอดภัยของประชาชนหลายสิบล้านคน ซึ่งต้องอาศัยอยู่และทำงานภายในสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เหล็กเหล่านี้ไปอีกหลายสิบปี**
บทเรียนจากตึก สตง.ทำให้ประเทศไทยได้เห็นแล้วว่า เมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้น การย้อนกลับมาตรวจสอบคุณภาพวัสดุหลังอาคารพังลงมาอาจสายเกินไป
ดังนั้น คำถามวันที่ 17 สิงหาคมจึงไม่ใช่เพียงว่า **“เตา IF จะอยู่หรือไป”**
แต่คือประเทศไทยจะเลือกป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่กระบวนการผลิต หรือจะฝากความหวังไว้กับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังผลิตเสร็จ ภายใต้ข้อจำกัดของกำลังเจ้าหน้าที่
**ความปลอดภัยของประชาชนต่อรองไม่ได้**
และวันที่ **17 สิงหาคม 2569** จะเป็นอีกวันที่ต้องจับตาว่า **เหล็กข้ออ้อยจากกระบวนการผลิตที่กำลังถูกตั้งคำถาม จะถูกตัดออกจากมาตรฐานประเทศไทยตามแนวทางที่ กมอ.มีมติไว้ หรือจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังเวทีรับฟังความคิดเห็น**
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