หมอวรงค์ลุย! ทำหนังสือเข้าพบผู้ว่าแบงก์ชาติ เดินหน้าปมแบงก์พันหายจากระบบ 1.4 แสนล้าน ส่งข้อมูลคอร์รัปชันและทุนเทา
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม โพสต์ผ่านเพจ **“วรงค์ เดชกิจวิกรม - Warong Dechgitvigrom”** ระบุว่า ได้ทำหนังสือในนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคไทยภักดี เพื่อขอเข้าพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หารือกรณีธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาทที่เจ้าตัวระบุว่า “หายไปจากระบบ” คิดเป็นมูลค่าประมาณ **140,000 ล้านบาท**
นพ.วรงค์ ระบุผ่านคลิปว่า มองเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นใหญ่ที่ควรได้รับการตรวจสอบและหาทางแก้ไข โดยตั้งข้อสังเกตว่า เงินจำนวนนี้ซึ่งไม่ได้หมุนเวียนผ่านระบบธนาคาร อาจถูกเก็บไว้นอกระบบ พร้อมแสดงความเชื่อว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินของนักการเมือง ผู้มีอิทธิพล การทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงธุรกิจสีเทาในประเทศไทย
ด้วยเหตุนี้ นพ.วรงค์จึงเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าหารือกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางในการตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหา พร้อมระบุว่า หากการเข้าพบมีความคืบหน้าอย่างไร จะนำมารายงานให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป
อย่างไรก็ตาม ข้อสันนิษฐานที่ว่าเงินสดดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับ **การทุจริตคอร์รัปชัน นักการเมือง ผู้มีอิทธิพล หรือธุรกิจสีเทา** เป็นความเห็นและข้อสงสัยที่ นพ.วรงค์ระบุไว้ ยังมิใช่ข้อยืนยันว่าเงินจำนวน 1.4 แสนล้านบาทเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทั้งหมด จึงต้องติดตามข้อมูลและคำชี้แจงจากธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป
**ที่มา : เพจ วรงค์ เดชกิจวิกรม - Warong Dechgitvigrom**
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