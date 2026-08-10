สมชาย ชี้จับตา IO น้ำเงิน-ส้ม-แดง รุมถล่มผู้เห็นต่างเหมือนไฮยีน่า

นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์การเมืองบนโลกออนไลน์ โดยระบุว่า ขณะนี้ควรจับตาปฏิบัติการของกลุ่มที่เรียกว่า IO (Information Operation) ซึ่งอ้างว่ามีการใช้บัญชีอวตารและทีมงานรับจ้างเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ เพื่อโจมตีผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง
สมชายระบุว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงฝ่ายการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่มีให้เห็นในหลายกลุ่ม ทั้งที่ถูกเชื่อมโยงกับฝ่าย สีน้ำเงิน สีส้ม และสีแดง พร้อมเปรียบเทียบพฤติกรรมการระดมโจมตีผู้เห็นต่างว่าเป็นลักษณะ "ดั่งฝูงไฮยีน่า" ที่มุ่งเล่นงานบุคคลเป้าหมายอย่างพร้อมเพรียงกัน
เจ้าตัวยังแสดงความกังวลว่า หากปล่อยให้การใช้บัญชีอวตารและปฏิบัติการโจมตีบนโลกออนไลน์ดำเนินต่อไปโดยไม่มีการตรวจสอบ อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี และยิ่งทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมรุนแรงมากขึ้น
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็น ความคิดเห็นของนายสมชาย แสวงการ ที่เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว และยังไม่มีหน่วยงานใดออกมายืนยันข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการดำเนินปฏิบัติการ IO ตามที่ระบุ
ที่มา : Facebook "สมชาย แสวงการ"
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