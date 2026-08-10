มท.1 สอบด่วน? ทนายอั๋นอ้าง กลุ่มสว.สีน้ำเงินเตรียมลงภูเก็ต ใช้งบดูงานแต่ไปงานบวชลูกชาย

ทนายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ "ทนายอั๋น บุรีรัมย์" โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัว ระบุว่า ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวซึ่งอ้างว่า กลุ่มสมาชิกวุฒิสภา (สว.) สีน้ำเงิน เตรียมเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 22 สิงหาคม โดยใช้ภารกิจศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาเป็นเหตุผลในการเดินทาง
อย่างไรก็ตาม ทนายอั๋นอ้างว่า ข้อมูลที่ได้รับระบุว่า วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเดินทาง อาจเกี่ยวข้องกับการไปร่วมงานบวชบุตรชายของสมาชิกวุฒิสภารายหนึ่ง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หากเป็นความจริง อาจมีประเด็นเรื่องการใช้งบประมาณของทางราชการที่ควรได้รับการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็น ข้อกล่าวอ้างของผู้โพสต์ และยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ถูกพาดพิง
จึงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงต่อสาธารณชนหรือไม่ หากพบว่ามีการใช้ภารกิจราชการหรือการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก็อาจต้องดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป
ที่มา : เพจ "ทนายอั๋น บุรีรัมย์"
#News1 รายงาน