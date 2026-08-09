ไฮโซปิงค้าน นร.ที่ก่อเหตุ ไม่ใช่ ด.เxี้ย ไม่ใช่ ด.นรก แต่มาจากสิ่งนี้

ภายหลังเหตุสะเทือนขวัญภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดนนทบุรี ที่สร้างความสูญเสียและกลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคม ล่าสุด "น้องปิงน่ารัก" หรือ "ไฮโซปิง" ได้แสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดีย โดยชวนให้สังคมหันมาตั้งคำถามถึงรากของปัญหา มากกว่าตัดสินผู้ก่อเหตุด้วยถ้อยคำรุนแรง
ไฮโซปิงระบุว่า ตนไม่ได้ต้องการเข้าข้างผู้ก่อเหตุ พร้อมแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ แต่เห็นว่าการเรียกผู้ก่อเหตุว่าเป็น "เด็กนรก" หรือ "เด็กเลว" เพียงอย่างเดียว อาจทำให้สังคมมองข้ามปัจจัยสำคัญที่หล่อหลอมพฤติกรรมของเด็ก
เจ้าตัวยังตั้งข้อสังเกตว่า ปัญหาความรุนแรงอาจเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย ทั้งสภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู ความกดดัน การถูกบูลลี่ รวมถึงการขาด "พื้นที่ปลอดภัย" ให้เด็กสามารถระบายปัญหากับครอบครัวหรือครูได้ โดยระบุว่าจากประสบการณ์การไลฟ์สดตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีเด็กจำนวนไม่น้อยเข้ามาปรึกษาปัญหาการถูกกลั่นแกล้ง ความเครียด และความกดดัน เพราะรู้สึกว่าผู้ใหญ่รอบตัวไม่สามารถรับฟังหรือช่วยเหลือได้
ไฮโซปิงยังมองว่า การมุ่งเน้นเพียงประเด็นว่าเด็กนำอาวุธมาจากที่ใด เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ พร้อมเสนอว่าผู้ใหญ่ ครอบครัว โรงเรียน และครู ควรร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้เด็กกล้าพูด กล้าขอความช่วยเหลือ และได้รับการดูแลด้านสภาพจิตใจอย่างเหมาะสม เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุรุนแรงในอนาคต
ทั้งนี้ มุมมองดังกล่าวเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้โพสต์ ซึ่งจุดประกายให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสังคมเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษา และบทบาทของครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในการดูแลเด็กและเยาวชน
ที่มา : เพจ "น้องปิงน่ารัก"
#News1 รายงาน