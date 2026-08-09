เอกนิติปิ๊งไอเดีย! เชียร์ให้ร้านค้า-ไรเดอร์ใช้ AI หลังเห็นรายได้เพิ่ม 68%

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เปิดเผยภายหลังรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส โดยระบุว่า รู้สึกสนใจแนวทางการนำ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เพิ่มศักยภาพให้กับร้านค้ารายย่อยและไรเดอร์ หลังได้รับข้อมูลว่าผู้ใช้งาน AI มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
นายเอกนิติกล่าวว่า ผู้ประกอบการได้นำเสนอข้อมูลว่า ร้านค้าที่ใช้ AI ในระบบของ Grab มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 68% ขณะที่ไรเดอร์ที่นำ AI มาใช้ก็มีรายได้ดีขึ้นเช่นกัน พร้อมระบุว่า ผลลัพธ์ดังกล่าวได้รับการศึกษาวิจัยโดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
จากข้อมูลที่ได้รับ นายเอกนิติระบุว่า ต้องการขอรายละเอียดผลการศึกษาดังกล่าวเพิ่มเติม และมีแผนลงพื้นที่พูดคุยกับร้านค้าผู้เข้าร่วมโครงการโดยตรง เพื่อรับฟังประสบการณ์จริงและศึกษาว่า AI ช่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการอย่างไร ก่อนนำข้อมูลไปพิจารณาต่อยอดแนวคิดในอนาคต
นายเอกนิติยังมองว่า การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการรายย่อย ถือเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และช่วยสร้างรายได้ให้กับร้านค้าและไรเดอร์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
#News1 รายงาน