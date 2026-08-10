ผู้รู้ภาษีเผย คนถูกประเมินภาษีย้อนหลัง เครียดจน "ฆตต." มีเกิดขึ้นจริง

ประเด็นผลกระทบจากการถูกประเมินภาษีย้อนหลังได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ หลังเพจ "ภาษีภาษาคน : เป๊กทำมาสรณ์" เผยแพร่คลิปแสดงความคิดเห็น โดยย้ำว่า ตนไม่มีเจตนาแนะนำให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี แต่ต้องการสะท้อนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกประเมินภาษีย้อนหลังในชีวิตจริง
ผู้โพสต์ระบุว่า จากประสบการณ์ที่มีผู้ประกอบการเข้ามาปรึกษา หลายคนเกิดความเครียดอย่างหนักเมื่อได้รับหนังสือประเมินภาษีย้อนหลัง โดยเฉพาะผู้ที่มีกำไรน้อย หรือบางรายประสบปัญหาขาดทุนอยู่ก่อนแล้ว เมื่อถูกเรียกเก็บภาษีเป็นเงินก้อนใหญ่ จึงรู้สึกหมดหนทางและไม่สามารถหาเงินมาชำระได้
นอกจากนี้ ยังระบุว่าเคยพบผู้ที่ได้รับผลกระทบหลายรายร้องไห้ ติดต่อขอคำปรึกษา และบางคนถึงขั้นไม่อยากทำธุรกิจต่อหรืออยากทิ้งทุกอย่าง โดยย้ำว่า กรณีผู้ที่ "ฆตต." เพราะความเครียดจากการถูกประเมินภาษีย้อนหลังนั้น มีเกิดขึ้นจริง และแต่ละคนมีขีดจำกัดในการรับมือกับปัญหาไม่เหมือนกัน จึงไม่ควรรีบตัดสินว่าเป็นการคิดมากหรือเป็นเรื่องเกินจริง
ผู้โพสต์ยังฝากว่า ความเครียดของแต่ละคนมีสาเหตุแตกต่างกัน บางคนเครียดเรื่องครอบครัว บางคนเครียดเรื่องการเงิน และบางคนเครียดจากภาระภาษี จึงควรให้ความเข้าใจและรับฟังผู้ที่กำลังเผชิญปัญหา มากกว่าซ้ำเติมหรือตัดสินว่าอ่อนแอ
ทั้งนี้ ผู้โพสต์ย้ำอีกครั้งว่า จุดประสงค์ของการนำเสนอคือการสะท้อนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกประเมินภาษีย้อนหลัง เพื่อให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบด้านจิตใจ ไม่ใช่การสนับสนุนให้หลีกเลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
ที่มา : เพจ "ภาษีภาษาคน : เป๊กทำมาสรณ์"
#News1 รายงาน