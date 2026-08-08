ธรณีไทยยังไม่นิ่ง! "น่าน" แผ่นดินสะเทือน 2.4 ลึก 2 กิโลเมตร

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า วันนี้ (8 ส.ค.) เวลา 10.09 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 2.4 ที่ระดับความลึก 2 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเฝ้าระวังอาฟเตอร์ช็อกที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งนี้ พื้นที่จังหวัดน่านถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สามารถเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กได้ เนื่องจากมีแนวรอยเลื่อนมีพลังในภูมิภาคภาคเหนือ จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด และไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือที่ไม่ได้รับการยืนยัน
#News1 รายงาน