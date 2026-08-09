จบข่าวลือ! ผบ.ทอ. ยันไม่มีดีลซื้อเครื่องบินจีน ไม่มีดีล Falcon Strike

ภายหลังกระแสข่าวที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่จากประเทศจีน และข้ออ้างว่าการฝึกทางอากาศ Falcon Strike จะแลกกับการได้รับเครื่องบินขับไล่ J-10 นั้น ล่าสุด ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ได้ออกมายืนยันว่า ข่าวดังกล่าว ไม่เป็นความจริง
ข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านเพจของ วาสนา นาน่วม โดยระบุว่า ผบ.ทอ. ยืนยันชัดเจนว่า กองทัพอากาศไม่มีข้อตกลงหรือดีลในการจัดซื้อเครื่องบินรบจากจีน และไม่มีข้อตกลงใด ๆ ที่เชื่อมโยงการฝึกร่วม Falcon Strike กับการจัดหาอากาศยานทางทหาร
นอกจากนี้ ผบ.ทอ. ยังชี้แจงถึงกระแสข่าวที่ระบุว่า จีนจะมอบเครื่องบินขับไล่ J-10 ให้กองทัพอากาศไทยจำนวน 10 ลำ เพื่อแลกกับการเข้าร่วมการฝึกว่า ไม่เป็นความจริง พร้อมย้ำว่า การฝึก Falcon Strike เป็นการฝึกทางทหารตามกรอบความร่วมมือที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อหรือการรับมอบยุทโธปกรณ์แต่อย่างใด
การออกมาชี้แจงครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อยุติความสับสนจากกระแสข่าวและข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในประเด็นด้านความมั่นคงของประเทศ
ที่มา : เพจ "วาสนา นาน่วม"
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