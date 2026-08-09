เพจดังอ้างข้อมูลสุดอึ้ง เด็กถือ "ป." ขู่เพื่อนนักเรียน พ่อเป็น ส.จ. ตามเช็ดxี้เช็ดเยี่xวให้เสมอ

ประเด็นความรุนแรงในสถานศึกษายังคงเป็นที่จับตาของสังคม ล่าสุดเพจ CSI LA เผยแพร่ข้อมูลโดยอ้างว่าได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองของโรงเรียนชายล้วนชื่อดังย่านสามเสน ระบุว่าที่ผ่านมา มีความพยายามไม่ให้เหตุการณ์การบูลลี่และการทำร้ายร่างกายระหว่างนักเรียนกลายเป็นกระแสข่าว
เพจยังอ้างว่า นักเรียนรายหนึ่งซึ่งปรากฏในคลิปถือ "ป." ข่มขู่เพื่อน เป็นบุตรของนักการเมืองท้องถิ่นระดับ ส.จ. และที่ผ่านมาได้รับการช่วยเหลือจากผู้ปกครองอยู่เสมอ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า มีความพยายามชี้แจงว่าอาวุธที่ปรากฏในคลิปเป็นเพียง ป.บีบีกัน ทั้งที่มีการกล่าวอ้างว่า ถูกนำไปใช้ในการทำร้ายและทำให้รุ่นน้องหวาดกลัว
นอกจากนี้ เพจยังอ้างอีกว่า มารดาของนักเรียนผู้เสียหาย ซึ่งเป็นครูในโรงเรียนเดียวกัน ไม่กล้าเข้าแจ้งความ เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยยังมีการกล่าวอ้างเพิ่มเติมว่า มีบุคคลบางกลุ่มพยายามกดดันให้ผู้ปกครองเบี่ยงเบนประเด็นของเหตุการณ์
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดในส่วนดังกล่าวเป็นข้อกล่าวอ้างจากเพจ CSI LA ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่ถูกพาดพิง
ก่อนหน้านี้ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า เหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปมีนักเรียนของโรงเรียนเกี่ยวข้องจริง พร้อมระบุว่าได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ประสานผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินมาตรการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่สังคมกำลังจับตาปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด หลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญหลายกรณีในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดข้อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย การคัดกรอง "ป." และอาวุธอันตราย รวมถึงสร้างระบบคุ้มครองนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงภายในสถานศึกษา
ที่มา : เพจ CSI LA
#News1 รายงาน