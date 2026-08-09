เอาแล้วไง! สมัชชาคนจนออกโรงให้กำลังใจมวลชน "พีมูฟ" หลังปะทะเจ้าหน้าที่รัฐจนมีผู้บาดเจ็บ

บรรยากาศการชุมนุมของ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สมัชชาคนจน ได้เดินทางเข้าร่วมให้กำลังใจผู้ชุมนุม หลังเกิดเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทย จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
การชุมนุมครั้งนี้มีขึ้นเพื่อติดตามกรณีที่รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกระเบียบว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 รวมถึงแนวทางการปรับโครงสร้าง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ซึ่งเครือข่ายพีมูฟมองว่าอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิในที่ดินทำกินและความมั่นคงในการดำรงชีวิตของเกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศ
นายไพฑูรย์ สร้อยสด เลขาธิการสมัชชาคนจน กล่าวบนเวทีชุมนุมว่า หลังเห็นเหตุการณ์ที่ผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อวันก่อน รู้สึกเสียใจและไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลัง พร้อมระบุว่า ในฐานะคนจนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐเช่นเดียวกัน จึงขอมาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องพีมูฟ
นายไพฑูรย์กล่าวด้วยว่า "ในฐานะคนจนผู้ถูกกดขี่โดยรัฐ พวกเรามี 2 แขน 2 ขา ที่พร้อมจะลงถนนเพื่อต่อสู้กับความไม่ยุติธรรม" พร้อมอวยพรให้การเคลื่อนไหวของพีมูฟสามารถบรรลุข้อเรียกร้องตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
การออกมาแสดงจุดยืนของสมัชชาคนจนในครั้งนี้ ทำให้การเคลื่อนไหวของพีมูฟได้รับแรงสนับสนุนจากเครือข่ายภาคประชาชนมากขึ้น ท่ามกลางการจับตาว่ารัฐบาลจะมีแนวทางเจรจาและหาทางออกร่วมกับผู้ชุมนุมอย่างไรต่อไป
ที่มา : สมัชชาคนจน
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