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หนุ่มนครพนมหัวใสใช้รถเก่าๆ หวังพรางตา สุดท้ายโดนรวบ ขนเฮโรอีน-ไอซ์ มูลค่ากว่าร้อยล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตำรวจสืบสวนจังหวัดนครพนม จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลาง เฮโรอีน 280 แท่ง และ ยาไอซ์ 94 กิโลกรัม มูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ

จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาใช้ รถยนต์สภาพเก่า เป็นพาหนะในการขนส่งยาเสพติด โดยหวังอำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ให้ดูเหมือนรถใช้งานทั่วไป ไม่เป็นที่น่าสงสัยระหว่างการเดินทาง แต่สุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่สะกดรอยและสกัดจับได้พร้อมของกลางทั้งหมด

เมื่อตรวจค้นรถ พบเฮโรอีนบรรจุหีบห่อจำนวน 280 แท่ง และยาไอซ์อีก 94 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ภายในรถ ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่เชื่อว่ายาเสพติดล็อตดังกล่าวมีปลายทางเพื่อส่งต่อเข้าสู่เครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่ตอนในของประเทศ หรืออาจลักลอบส่งออกไปยังประเทศที่สาม จึงเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายทั้งหมดต่อไป

ที่มา : เพจ Police News Varieties

#News1 รายงาน