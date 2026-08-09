หนุ่มมาเลย์ขนส่งยาแบบ Low Cost โดนรวบคาตู้รถไฟชั้น 3 ไอซ์ 87 กก.

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) แถลงผลจับกุมผู้ต้องหาชาวมาเลเซีย 3 ราย หลังลักลอบขนยาไอซ์ซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางรวม 87 กิโลกรัม บนขบวนรถไฟสาย กรุงเทพอภิวัฒน์–สุไหงโก-ลก โดยใช้ตู้โดยสารชั้น 3 เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดลงสู่ภาคใต้ ก่อนถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้สำเร็จ
การจับกุมเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ (ศปรฟ.) พบกระเป๋าเดินทางต้องสงสัย 3 ใบ วางอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำภายในตู้โดยสาร เมื่อตรวจสอบพบยาไอซ์บรรจุอยู่ในถุงชาสีทองซุกซ่อนภายในกระเป๋า ก่อนขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้ครบทั้ง 3 คน พร้อมตรวจยึดยาไอซ์ของกลางรวมทั้งสิ้น 87 กิโลกรัม
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า ได้รับการติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน Facebook และ Telegram ให้เดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อรับกระเป๋าที่บรรจุยาเสพติด จากนั้นซื้อตั๋วรถไฟชั้น 3 เดินทางลงสู่ภาคใต้ โดยได้รับค่าจ้างคนละ 4,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 35,000 บาท ต่อเที่ยว
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศต่อไป
#News1 รายงาน