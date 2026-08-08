เกิดอะไรกับสังคมใน รร.ไทย? เซนต์คาเบรียลแจงเหตุคลิป นร.ชัก "ป." ขู่เพื่อน

กระแสความกังวลเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษายังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง หลังมีการเผยแพร่คลิปเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน ซึ่งปรากฏภาพนักเรียนรายหนึ่งชัก "ป." ออกมาข่มขู่เพื่อนระหว่างเกิดเหตุ จนสร้างความตกใจให้กับผู้ปกครองและสังคม
คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่โดย นายรภัสสิทธิ์ ภัทรสิริชัยสิน รองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม โดยระบุว่าได้รับคลิปจากผู้ปกครอง พร้อมตั้งคำถามถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และการป้องกันไม่ให้นักเรียนนำอาวุธเข้าสู่พื้นที่โรงเรียน
ต่อมา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า เหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปมีนักเรียนของโรงเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องจริง พร้อมระบุว่าโรงเรียนได้เร่งสอบสวนข้อเท็จจริง ประสานผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินมาตรการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
โรงเรียนยังยืนยันจุดยืนว่า ไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมขอความร่วมมือสังคมงดเผยแพร่ข้อมูลหรือคลิปที่อาจกระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของนักเรียน ตามหลักการคุ้มครองเด็ก
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับเหตุรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรี จึงทำให้เกิดคำถามจากสังคมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา การคัดกรองการนำ "ป." และอาวุธอันตรายเข้าสู่โรงเรียน ตลอดจนการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำในอนาคต
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