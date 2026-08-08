เดือด! เรวัชคิดสวนทางกับนายก ลั่นยุคนี้ต้องอนุญาตให้ครูพก "ป."

พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ผบช.ปส.) แสดงความคิดเห็นภายหลังเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยเสนอแนวทางรับมือเหตุรุนแรงในสถานศึกษา ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดที่มุ่งจำกัดการเข้าถึง "ป." ของประชาชน
พล.ต.ท.เรวัช เสนอว่า รัฐบาลควรพิจารณา อนุญาตให้ครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถพกพา "ป." ได้ โดยต้องผ่านการคัดเลือก การตรวจสอบประวัติ และการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด เพื่อให้สามารถปกป้องนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าถึงพื้นที่
อดีต ผบช.ปส. มองว่า เมื่อเกิดเหตุรุนแรงในสถานศึกษา ครูมักเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่ต้องเผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุ หากมีผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและมีความพร้อม ก็อาจช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาสในการปกป้องชีวิตของนักเรียนได้
นอกจากประเด็นด้านความปลอดภัยแล้ว พล.ต.ท.เรวัช ยังเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอนของไทย โดยมองว่า เด็กในปัจจุบันเผชิญแรงกดดันจากการเรียนและการแข่งขันค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรได้รับการศึกษาและปรับปรุงอย่างจริงจัง ควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตของนักเรียน
ข้อเสนอของ พล.ต.ท.เรวัช มีขึ้นในช่วงที่หลายฝ่ายกำลังเสนอแนวทางป้องกันเหตุความรุนแรงในโรงเรียน โดยก่อนหน้านี้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเห็นในทิศทางของการทบทวนมาตรการเกี่ยวกับการครอบครองและการเข้าถึง "ป." เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันในอนาคต
จึงทำให้ข้อเสนอของ พล.ต.ท.เรวัช กลายเป็นอีกมุมมองที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากเน้นการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันเหตุภายในโรงเรียน ผ่านการเตรียมความพร้อมของบุคลากร มากกว่าการมุ่งจำกัดการเข้าถึง "ป." เพียงด้านเดียว
#News1 รายงาน