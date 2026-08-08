เต้ อาชีวะ ลั่น! ต่อจากนี้ชาวภูเก็ตต้องลุกขึ้นสู้ อย่ากลัวคนชั่ว ทั้งต่างด้าว ทั้งนายทุน ทั้งนอมินีเพียบ

เพจ "Phuket Times ภูเก็ตไทม์" เผยแพร่คลิปของ เต้อาชีวะ พร้อมข้อความระบุว่า "ผมทำได้เพียงเท่านี้ จากนี้ก็อยู่ที่คนในพื้นที่ที่จะลุกขึ้นสู้ต่อไป" โดยระบุว่าการดำเนินการของตนไม่ได้มุ่งเฉพาะแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับ นอมินีของชาวต่างชาติ ทั้งชาวรัสเซีย จีน อังกฤษ และอิสราเอล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วย
ภายในคลิป เต้อาชีวะเปิดเผยว่า หลังจากเคลื่อนไหวตรวจสอบปัญหาในพื้นที่ มีผู้ที่เคยท้าทายติดต่อเข้ามาขอพูดคุยและเตรียมขอโทษ พร้อมระบุว่า กระแสตอบรับจากประชาชนทำให้เกิดแรงกดดันต่อผู้ที่กระทำผิด และย้ำว่าจากนี้ชาวภูเก็ตต้องร่วมมือกันติดตามและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
เต้อาชีวะยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการลักลอบหรือการอาศัยช่องว่างของระบบขนส่งสินค้า พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบเส้นทางการขนส่งและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้น โดยระบุว่าส่วนนี้ยังเป็นข้อสังเกตที่ต้องอาศัยพยานหลักฐานเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ยังเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาไว้ 4 ประเด็น ได้แก่ การยึดของกลางเมื่อพบการกระทำผิด การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเต็มอัตรา การเอาผิดกับนายจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหากปล่อยให้มีการกระทำผิด รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลผู้กระทำผิดในระดับจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถติดตามและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เต้อาชีวะยังแสดงความเห็นว่า หากสามารถจัดระเบียบการประกอบอาชีพผิดกฎหมายได้อย่างจริงจัง จะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและพ่อค้าแม่ค้าคนไทยมากขึ้น รวมถึงช่วยลดปัญหาอาชญากรรมในระยะยาว พร้อมย้ำว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งโจมตีแรงงานต่างด้าวทั้งหมด แต่เป็นการคัดค้านผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย รวมถึงกลุ่มนายทุนและนอมินีที่เอื้อประโยชน์ให้เกิดการกระทำผิด
ช่วงท้ายของคลิป เต้อาชีวะเรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของจังหวัด และไม่ยอมจำนนต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
#News1 รายงาน