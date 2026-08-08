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ด่วน! โฆษกรัฐบาลแถลง โกงสอบท้องถิ่นยังไม่จบ ไล่ล่าเอาผิดทั้งขบวนการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รัฐบาลเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยโฆษกรัฐบาลยืนยันว่า การดำเนินคดียังไม่สิ้นสุด และจะเร่งติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายให้ครบทุกมิติ

โฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น โดยมี นายประกอบ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทำหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลังการตรวจสอบแล้วเสร็จ คณะกรรมการจะรายงานผลต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ ความผิดทางอาญา ความรับผิดทางแพ่ง ความผิดทางวินัย และความรับผิดด้านจริยธรรม หากพบว่ามีการกระทำผิด

รัฐบาลย้ำว่า คดีโกงสอบท้องถิ่นจะไม่จบเพียงการลงโทษผู้กระทำผิดบางราย แต่จะเดินหน้าขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อรื้อถอนเครือข่ายการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น

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