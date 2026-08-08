หุ้นกู้STECONฮอท! นักลงทุนตอบรับล้นหลาม

STECON บริษัทวิศวกรรมก่อสร้าง และการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของไทย ประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท กระแสตอบรับเกินเป้า
นายภาคภูมิ ศรีชำนิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุน คือเครื่องยืนยันความเชื่อมั่นใน พื้นฐานที่แข็งแกร่ง และ ศักยภาพการเติบโต ของ STECON บริษัทพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ด้วยการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ขยายพอร์ตรับงานใหม่ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีมาก สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท และตอกย้ำความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน ตลอดจนศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตในระยะยาว