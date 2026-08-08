พี่ทิต สะกิดสังคมอย่าลืมลูกพี่ไอ้ป๋อง ทวงความเป็นธรรมให้ 5 ชีวิต

จากเพจ วากับทิต V2 มีการโพสต์ข้อความแสดงความเห็นต่อกระแสข่าวที่กำลังได้รับความสนใจในสังคม โดยระบุว่า
"ดีใจกับลูกพี่ไอ้ป๋องด้วยนะ เพราะข่าวเด็กกราดยิJกลบข่าวเมิงแล้ว"
พร้อมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์ว่า
"ผู้เสียหายส่วนใหญ่ในประเทศไทยได้รับความเป็นธรรมเพราะสื่อ ถ้าสื่อไม่เล่น ข่าวไม่ดัง ก็ตามนั้นแหละ"
โพสต์ดังกล่าวสะท้อนมุมมองของผู้โพสต์ที่ต้องการสื่อว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ใหญ่หรือข่าวที่ได้รับความสนใจสูง ประเด็นคดีอื่น ๆ อาจถูกลดความสนใจลงจากสังคม แม้ว่าจะยังมีผู้เสียหายหรือครอบครัวที่รอความคืบหน้าทางคดีอยู่ก็ตาม
ในช่วงที่ผ่านมา คดีที่เกี่ยวข้องกับ "ไอ้ป๋อง" ได้รับการจับตาจากสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะประเด็นผู้เสียชีวิตรวม 5 ราย ซึ่งหลายฝ่ายยังคงติดตามความคืบหน้าและเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างโปร่งใส และให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายทุกคน
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนซึ่งเกิดขึ้นล่าสุด ได้กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศ ส่งผลให้ความสนใจของสังคมและพื้นที่ข่าวส่วนใหญ่หันไปติดตามเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้คดีอื่น ๆ ถูกพูดถึงลดลงตามธรรมชาติ
#NEWS1 รายงาน