นายกคุมเข้มคนขอใบพก ป. แต่อาชญากรใช้อาวุธผิดกฎหมาย นโยบายนี้จะลดอาชญากรรมได้จริงหรือ?

ภายหลังมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลเตรียมพิจารณาเข้มงวดการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธ **ป.** หรืออาจยกเลิกการออกใบอนุญาตในบางกรณี เพื่อหวังลดเหตุอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคม ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนและผู้ครอบครองอาวุธ **ป.** อย่างถูกกฎหมายจำนวนหนึ่งว่า **มาตรการดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือไม่**
ผู้ตั้งข้อสังเกตมองว่า การขอใบอนุญาตพกพาอาวุธ **ป.** ตามกฎหมาย ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและการพิจารณาจากหน่วยงานของรัฐ ขณะที่คดีอาชญากรรมร้ายแรงหลายคดีที่ผ่านมา พบว่าผู้ก่อเหตุใช้อาวุธ **ป.** ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรืออาวุธ **ป.** ผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกระบบการควบคุมของการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธ **ป.**
จึงมีคำถามว่า หากรัฐเข้มงวดเฉพาะการออกใบอนุญาตแก่ผู้ที่เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่มาตรการปราบปราม **ป.เถื่อน** และเครือข่ายค้าอาวุธผิดกฎหมายยังไม่เข้มข้นเพียงพอ นโยบายดังกล่าวจะสามารถลดอาชญากรรมจากอาวุธ **ป.** ได้มากน้อยเพียงใด
อีกด้านหนึ่ง มีความเห็นว่าการควบคุมการออกใบอนุญาตยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่รัฐสามารถใช้จำกัดการเข้าถึงอาวุธ **ป.** ของผู้ที่อาจมีความเสี่ยงได้ ขณะที่การลดอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องดำเนินควบคู่กันหลายด้าน ทั้งการปราบปรามการลักลอบค้าอาวุธ **ป.** ผิดกฎหมาย การสืบสวนเครือข่าย **ป.เถื่อน** การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และการคัดกรองผู้ขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่รัดกุม
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นข้อถกเถียงในสังคมว่า **การจำกัดใบอนุญาตพกพาอาวุธ ป. เพียงอย่างเดียว จะช่วยลดอาชญากรรมได้จริงหรือไม่ หรือควรให้ความสำคัญกับการปราบปราม ป.เถื่อน ควบคู่กันอย่างจริงจังมากกว่า**
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