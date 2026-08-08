สนธิ ฟันธง! ถึงเวลาถอนแบงก์พันรุ่นเก่า ทลายเงินเทา-เงินคอร์รัปชัน

**นายสนธิ ลิ้มทองกุล** แสดงความคิดเห็นในรายการ **"สนธิเล่าเรื่อง"** โดยเสนอให้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งปฏิรูประบบการใช้เงินสด เพื่อแก้ปัญหาเงินนอกระบบ เงินคอร์รัปชัน และธุรกิจสีเทา หลังระบุว่ามีธนบัตรชนิดราคา **1,000 บาทรุ่นเก่า** หายออกจากระบบหมุนเวียนเป็นมูลค่ากว่า **140,000 ล้านบาท** ซึ่งเห็นว่าควรได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจัง
นายสนธิเสนอแนวทาง 2 ประการ ได้แก่ **การถอนธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาทรุ่นเก่าออกจากระบบทั้งหมด** และ **กำหนดให้การทำธุรกรรมเงินสดมูลค่าสูงต้องผ่านระบบธนาคาร** เช่น การโอนเงินหรือใช้แคชเชียร์เช็ค เพื่อลดการใช้เงินสดจำนวนมากที่ยากต่อการตรวจสอบเส้นทางการเงิน
นายสนธิยังตั้งข้อสังเกตว่า ธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท เป็นธนบัตรที่สะดวกต่อการขนย้ายและเก็บสะสม จึงมักถูกใช้ในการจ่ายสินบน การเก็บเงินคอร์รัปชัน และการทำธุรกรรมของธุรกิจสีเทา โดยยกตัวอย่างกรณีการซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายสิบล้านบาทด้วยเงินสด ซึ่งต้องขนธนบัตรจำนวนมากมาใช้ชำระ ทำให้เห็นช่องโหว่ของระบบการควบคุมการใช้เงินสดในประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังเสนอให้ภาครัฐพิจารณากำหนดเพดานการชำระค่าสินทรัพย์มูลค่าสูง เช่น บ้านหรือที่ดิน โดยไม่อนุญาตให้ใช้เงินสดเกินวงเงินที่กำหนด แต่ให้ทำธุรกรรมผ่านระบบสถาบันการเงินแทน เพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินและเส้นทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ ข้อเสนอของนายสนธิเป็น **ความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบาย** ที่ต้องการให้ภาครัฐนำไปพิจารณา โดยยังไม่มีการประกาศมาตรการหรือมติจากรัฐบาลหรือธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวแต่อย่างใด
#NEWS1 รายงาน