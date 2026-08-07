ห้าวนัก! ทำร้ายตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ จากค่าปรับไม่กี่ร้อย สุดท้ายคุก 5 เดือน ปรับ 12,000 รอลงอาญา 2 ปี

เหตุการณ์ที่เริ่มต้นจากการกระทำผิดกฎจราจร กลับบานปลายเป็นคดีอาญา หลังชายรายหนึ่งไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของ **จ.ส.ต.บรรณภพ สังข์ไพโรจน์** หรือ **"จ่าจักร จราจรไทรน้อย"** ขณะดำเนินการล็อกล้อรถยนต์ที่จอดในเขตห้ามจอด บริเวณหน้าตลาดเอเชีย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
จากข้อมูลที่เผยแพร่โดยเพจ **ข่าวนนทบุรี** ระบุว่า ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกใบสั่ง ผู้ก่อเหตุได้แสดงอารมณ์ฉุนเฉียว มีการด่าทอ ผลักอก กระชากแขนเสื้อเจ้าหน้าที่ พร้อมท้าทายให้ถอดเครื่องแบบมาต่อยกัน ก่อนดึงใบอนุญาตขับขี่กลับจากมือเจ้าหน้าที่ และถอดเครื่องบังคับล้อออกจากรถ ก่อนขว้างอุปกรณ์ของทางราชการแล้วขับรถหลบหนีไป
ต่อมา ผู้ก่อเหตุยังย้อนกลับมายังจุดเกิดเหตุพร้อมชายอีกหนึ่งคน เพื่อหาเรื่องเจ้าหน้าที่อีกครั้ง แต่มีประชาชนในบริเวณดังกล่าวเข้าห้ามปรามไว้ ก่อนทั้งสองจะหลบหนีออกจากพื้นที่
ภายหลัง นายสมบัติ ผู้ก่อเหตุ ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา รวม **5 ข้อหา** ได้แก่ ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน, ดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่, ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ, ขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน และต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน โดยให้การว่า ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ในขณะเกิดเหตุ
คดีถูกส่งฟ้องต่อศาลแขวงจังหวัดนนทบุรี และล่าสุด ศาลมีคำพิพากษา **จำคุก 5 เดือน ปรับ 12,000 บาท และรอการลงโทษจำคุกไว้ 2 ปี** พร้อมกำหนดเงื่อนไขให้จำเลยประพฤติตนตามที่ศาลกำหนด หากไม่กระทำผิดซ้ำภายในระยะเวลารอการลงโทษ ก็จะไม่ต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
ด้าน **พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา ฐานิสภัทราพงศ์** ผู้กำกับการ สภ.ไทรน้อย ยืนยันว่า จ.ส.ต.บรรณภพ ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอน พร้อมระบุว่าการดำเนินคดีครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และไม่ให้การใช้ความรุนแรงต่อเจ้าพนักงานกลายเป็นแบบอย่างของสังคม
**ที่มา : เพจข่าวนนทบุรี**
#NEWS1 รายงาน
จากข้อมูลที่เผยแพร่โดยเพจ **ข่าวนนทบุรี** ระบุว่า ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการออกใบสั่ง ผู้ก่อเหตุได้แสดงอารมณ์ฉุนเฉียว มีการด่าทอ ผลักอก กระชากแขนเสื้อเจ้าหน้าที่ พร้อมท้าทายให้ถอดเครื่องแบบมาต่อยกัน ก่อนดึงใบอนุญาตขับขี่กลับจากมือเจ้าหน้าที่ และถอดเครื่องบังคับล้อออกจากรถ ก่อนขว้างอุปกรณ์ของทางราชการแล้วขับรถหลบหนีไป
ต่อมา ผู้ก่อเหตุยังย้อนกลับมายังจุดเกิดเหตุพร้อมชายอีกหนึ่งคน เพื่อหาเรื่องเจ้าหน้าที่อีกครั้ง แต่มีประชาชนในบริเวณดังกล่าวเข้าห้ามปรามไว้ ก่อนทั้งสองจะหลบหนีออกจากพื้นที่
ภายหลัง นายสมบัติ ผู้ก่อเหตุ ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา รวม **5 ข้อหา** ได้แก่ ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน, ดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่, ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ, ขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน และต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน โดยให้การว่า ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ในขณะเกิดเหตุ
คดีถูกส่งฟ้องต่อศาลแขวงจังหวัดนนทบุรี และล่าสุด ศาลมีคำพิพากษา **จำคุก 5 เดือน ปรับ 12,000 บาท และรอการลงโทษจำคุกไว้ 2 ปี** พร้อมกำหนดเงื่อนไขให้จำเลยประพฤติตนตามที่ศาลกำหนด หากไม่กระทำผิดซ้ำภายในระยะเวลารอการลงโทษ ก็จะไม่ต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
ด้าน **พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา ฐานิสภัทราพงศ์** ผู้กำกับการ สภ.ไทรน้อย ยืนยันว่า จ.ส.ต.บรรณภพ ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอน พร้อมระบุว่าการดำเนินคดีครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และไม่ให้การใช้ความรุนแรงต่อเจ้าพนักงานกลายเป็นแบบอย่างของสังคม
**ที่มา : เพจข่าวนนทบุรี**
#NEWS1 รายงาน