ทักษิณออกจากเรือนจำแล้ว แต่คดีชั้น 14 ยังเดินต่อ อดีตแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ ถูกตั้งสอบวินัยร้ายแรง

แม้นายทักษิณ ชินวัตร จะพ้นจากการควบคุมตัวและออกจากเรือนจำไปแล้ว แต่ประเด็นการเข้าพักรักษาตัวที่ห้องพิเศษชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ ยังคงอยู่ในกระบวนการตรวจสอบ โดยล่าสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าสอบสวนทางวินัยผู้เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าว
**พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์** ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง โดยมี **พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์** จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน เพื่อสอบสวน **พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์** อดีตนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ หลังผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นเห็นว่ามีมูลให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง
การสอบสวนครั้งนี้จะพิจารณาว่า การวินิจฉัย การรักษา และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพักรักษาตัวของนายทักษิณที่ชั้น 14 เป็นไปตามหลักวิชาชีพ ระเบียบราชการ และกฎหมายหรือไม่ รวมถึงมีการใช้ดุลยพินิจที่อาจเอื้อให้ได้รับสิทธิพักรักษาตัวนอกเรือนจำโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่
นอกจากนี้ การถูกตั้งสอบวินัยร้ายแรงยังส่งผลให้ **การยื่นลาออกจากราชการของอดีตนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจยังไม่สามารถดำเนินการได้** เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ข้าราชการตำรวจที่อยู่ระหว่างการสอบสวนวินัยร้ายแรง ต้องรอให้กระบวนการสอบสวนแล้วเสร็จก่อน
หากผลการสอบสวนสรุปว่ามีการกระทำผิดวินัยร้ายแรง บทลงโทษอาจมีตั้งแต่ **ปลดออกจากราชการ** หรือ **ไล่ออกจากราชการ** ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่คณะกรรมการรวบรวมได้ตามกระบวนการทางกฎหมาย
คดีชั้น 14 จึงยังไม่ถือว่าสิ้นสุด แม้นายทักษิณจะพ้นจากการรับโทษแล้วก็ตาม เนื่องจากการตรวจสอบความรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องยังคงดำเนินต่อไปตามกระบวนการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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