เพจดังโพสต์ชวนคิด! ทำไม "ป๋อง" ถึงมีสิทธิอยู่จนแก่ แต่ผู้เสียชีวิตทั้ง 5 คนไม่มีสิทธิฟื้น

**"กันจอมพลัง ช่วยสู้"** โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นต่อกระแสถกเถียงเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตในคดีสะเทือนขวัญ โดยตั้งคำถามว่า
> **"ทำไมป๋องถึงมีสิทธิที่อยู่ได้จนแก่ แต่คนเสียชีวิตทั้ง 5 คนไม่มีสิทธิฟื้น"**
พร้อมระบุว่า หากผู้ก่อเหตุยังมีชีวิตอยู่ต่อไป จะมีอะไรเป็นหลักประกันว่าจะไม่กลับไปก่อเหตุซ้ำในอนาคต และเรียกร้องให้ผู้ที่แสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวคำนึงถึงความรู้สึกของครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
นอกจากนี้ กันจอมพลังยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใต้โพสต์ของตนเองว่า
> **"ต้องมีผู้บริสุทธิ์อีกกี่คนที่จะต้องมาวัดดวงกับมัน"**
โดยระบุว่า การเรียกร้องให้ลงโทษขั้นสูงสุด ไม่ได้เกิดจากความสะใจ แต่เป็นความต้องการป้องกันไม่ให้มีผู้บริสุทธิ์ต้องตกเป็นเหยื่ออีก พร้อมยกตัวอย่างว่า หากวันหนึ่งผู้ก่อเหตุได้รับอิสรภาพและกลับไปปรากฏตัวต่อหน้าครอบครัวผู้เสียชีวิต เพียงแค่เห็นหน้าผู้ก่อเหตุ ก็อาจสร้างความเจ็บปวดทางจิตใจอย่างยิ่งแก่ผู้สูญเสีย
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมาก และก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต ความปลอดภัยของสังคม สิทธิของผู้กระทำผิด และความเป็นธรรมต่อผู้เสียหายและครอบครัวผู้สูญเสีย
#NEWS1 รายงาน