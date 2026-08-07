ชาวเมียนมาประท้วงนายกฯ ฟาด! "มีแต่ไทยที่รับมิน อ่อง หล่าย" แฉเป็นตัวการยาเสพติด-สแกมเมอร์

กลุ่มชาวเมียนมาและนักเคลื่อนไหว รวมตัวชุมนุมบริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาติ (UN) ในประเทศไทย เพื่อคัดค้านการเดินทางเยือนไทยของ **พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย** ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา โดยระบุว่าไม่ยอมรับความชอบธรรมของการขึ้นสู่อำนาจ และเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศยืนหยัดเคียงข้างประชาชนเมียนมา
ระหว่างการชุมนุม ผู้ปราศรัยระบุว่า **"มีแต่ประเทศไทยที่ยอมรับมิน อ่อง หล่าย เป็นผู้นำเมียนมา"** พร้อมอ้างว่า แม้แต่หลายประเทศในอาเซียนก็ไม่ได้ให้การยอมรับในฐานะผู้นำที่ชอบธรรม พร้อมวิพากษ์วิจารณ์การเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐบาลทหารเมียนมา
นอกจากนี้ ผู้ปราศรัยยังกล่าวหา **มิน อ่อง หล่าย** ว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังปัญหายาเสพติด ขบวนการสแกมเมอร์ ค้ามนุษย์ และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสม หากจะมีการหารือด้านการแก้ปัญหายาเสพติด มลพิษ หรือสแกมเมอร์กับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นตอของปัญหาเหล่านี้
กลุ่มผู้ชุมนุมยังแสดงความกังวลว่า การพบปะหารือครั้งนี้อาจสะท้อนถึงการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐบาลทหารเมียนมา พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรับฟังเสียงของประชาชนเมียนมา และเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชายแดนและอาชญากรรมข้ามชาติ
อย่างไรก็ตาม **ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงของ มิน อ่อง หล่าย กับยาเสพติด สแกมเมอร์ และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นคำกล่าวของผู้ชุมนุมและผู้ปราศรัยในการชุมนุม** ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม และไม่มีคำชี้แจงจากฝ่ายรัฐบาลเมียนมาต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวในเนื้อหานี้
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