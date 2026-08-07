พ.ต.อ.วิรุตม์ ลั่น! อย่าโฟกัสแค่ "ไอ้ป๋อง" ชี้ปัญหาอยู่ที่เครือข่าย พลตำรวจคบนายบ่อน

พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร อดีตนายตำรวจ และเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) ให้สัมภาษณ์ในรายการ เรื่องใหญ่รายวัน ถึงคดี "ไอ้ป๋อง" โดยมองว่า หากสังคมมุ่งความสนใจไปที่ตัวผู้ต้องหาเพียงคนเดียว จะไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงได้ เพราะสิ่งสำคัญคือการขยายผลไปยังบุคคลและเครือข่ายที่อาจเกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.วิรุตม์ กล่าวว่า หากเป็นตน จะไม่เริ่มต้นด้วยการไล่หาว่า "ลูกพี่ของไอ้ป๋องคือใคร" แต่จะเริ่มจากการติดตามพยานแวดล้อม บุคคลที่ติดต่อกับผู้ต้องหา รวมถึงเส้นทางการพาไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อค่อย ๆ แกะรอยและเชื่อมโยงข้อเท็จจริงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ระหว่างการสนทนา ผู้ดำเนินรายการตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจไม่กล้าให้ข้อมูล เพราะหวาดกลัวอิทธิพลของผู้มีอำนาจ ขณะที่ พ.ต.อ.วิรุตม์ แสดงความเห็นว่า สิ่งที่ชาวบ้านหวาดกลัวไม่ใช่ตัวไอ้ป๋อง แต่เป็นตำรวจ เนื่องจากมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง มากกว่าจะเกิดจากบุคคลเพียงคนเดียว
ในช่วงหนึ่งของรายการ พ.ต.อ.วิรุตม์ กล่าววิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่า "พลตำรวจคบนายบ่อนทั้งนั้น" พร้อมระบุว่า หากต้องการแก้ปัญหาอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมาย ไม่ใช่เพียงดำเนินคดีกับผู้ปฏิบัติการระดับล่าง
นอกจากนี้ ยังมีการพูดถึงข้อกล่าวหาที่ปรากฏในคดี ซึ่งมีการอ้างถึงการลักลอบนำยาเสพติดที่ตรวจยึดได้บางส่วนออกไปจำหน่ายต่อ โดย พ.ต.อ.วิรุตม์ เห็นว่า หากข้อกล่าวหาดังกล่าวมีมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งสืบสวนขยายผล เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏ และสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม
ทั้งนี้ ความคิดเห็นและข้อกล่าวหาที่ พ.ต.อ.วิรุตม์ กล่าวในรายการ เป็นความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งยังต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้ที่ถูกพาดพิงในประเด็นดังกล่าว
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