ก.ล.ต.เฮียริ่งร่างเกณฑ์ PP ตลาด LiVEx เอื้อ SME ระดมทุนง่ายขึ้น

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP) โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) อำนวยความสะดวก SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนสะดวกขึ้น
หลังจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยอำนวยความสะดวกในการระดมทุนผ่านตลาดทุนให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx ด้วยหลักเกณฑ์ที่มีลักษณะผ่อนปรนและยังคงหลักการคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม โดย ก.ล.ต.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการนี้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2569 ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอ และได้จัดทำร่างประกาศที่เกี่ยวข้องตามหลักการดังกล่าว
ก.ล.ต.จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง 8 ฉบับ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
(1) เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (II) ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) ไม่เกิน 50 ราย และมีมูลค่าการเสนอขายน้อยกว่า 10 ล้านบาท ในรอบระยะเวลา 12 เดือนใด ๆ โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตและได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ filing)
(2) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เช่น รายละเอียดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม
(3) ไม่กำหนดสิทธิการออกเสียงคัดค้าน (veto) ของผู้ถือหุ้น สำหรับกรณีการเสนอขาย PP ราคาต่ำ* ของหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ รวมถึงกรณีการเสนอหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ESOP) ทุกกรณี
กำหนดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 7 กันยายน 2569 ผ่านเว็บไซต์ ก.ล.ต. และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=Nzg0MERHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=