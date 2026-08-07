นายกคงเสียใจจนมึนงง ลั่นกรณีนร.ก่อเหตุโรงเรียน เป็นเหตุต้องยกเลิกอนุญาตพกปืน คนไทยงง นร.มีใบอนุญาตพกปืนรึ

ภายหลังเกิดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี จนมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเหตุการณ์แล้ว พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และดูแลสถานการณ์ในพื้นที่อย่างเต็มที่
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า "แย่มากเลยกับเหตุที่เกิดขึ้น" พร้อมแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิต และระบุว่า ไม่อยากเห็นเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย พร้อมย้ำว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่เห็นด้วยกับการต่อใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน
อย่างไรก็ตาม คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยประชาชนจำนวนมากตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ก่อเหตุในคดีนี้เป็นนักเรียน จึงเกิดคำถามว่า การยกประเด็นการต่อใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนขึ้นมาอธิบายเหตุการณ์ มีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากผู้เยาว์ไม่ได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังมีประชาชนจำนวนมากแสดงความคิดเห็นว่า ผู้ก่ออาชญากรรมที่ใช้อาวุธปืนส่วนใหญ่ไม่ได้พกพาอาวุธโดยอาศัยใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนอย่างถูกต้อง ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนผู้สุจริตที่ผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย จึงเกิดข้อถกเถียงว่า มาตรการจำกัดการต่อใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนจะสามารถป้องกันเหตุลักษณะนี้ได้จริงหรือไม่
สำหรับประเด็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองเกี่ยวกับอาวุธปืน ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม แต่ไม่ได้รับคำตอบ โดยนายกรัฐมนตรีเพียงพยักหน้าก่อนเดินออกจากวงสัมภาษณ์
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อสรุปที่มาของอาวุธปืน ช่องทางการเข้าถึงอาวุธ และผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
#NEWS1 รายงาน