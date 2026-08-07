เช้านี้ที่เมืองภูเก็ต บันซ้าน-ดาวน์ทาวน์ สวรรค์ของชาวเมียนมา กลับมาเปิดร้านกันคึกคัก

บรรยากาศบริเวณ ตลาดบันซ้าน และ ย่านดาวน์ทาวน์ จังหวัดภูเก็ต ในช่วงเช้าวันนี้ กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยพบว่าร้านค้าจำนวนมากเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งร้านขายผัก ร้านขายของชำ ร้านอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ ที่มีป้ายหรือเมนูภาษาพม่า รวมถึงแรงงานและผู้ค้าชาวเมียนมาที่ออกมาประกอบอาชีพกันอย่างต่อเนื่อง
จากการสังเกตในพื้นที่ พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวเมียนมาที่อาศัยและทำงานอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ทำให้ย่านดังกล่าวถูกมองว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของชุมชนแรงงานชาวเมียนมาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ยังคงถูกพูดถึงในพื้นที่ คือ ทุกครั้งที่มีข่าวว่าหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบ ร้านค้าหลายแห่งมักปิดให้บริการล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก จนเกิดข้อสังเกตจากประชาชนบางส่วนว่า เหตุใดผู้ประกอบการบางรายจึงสามารถปิดร้านได้ก่อนการเข้าตรวจทุกครั้ง
แม้ขณะนี้ ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าจากบุคคลใด แต่ข้อสังเกตดังกล่าวได้กลายเป็นประเด็นที่ประชาชนในพื้นที่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลการปฏิบัติการ
หลายฝ่ายเห็นว่า หากมีการลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวหรือผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ควรดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับรู้กำหนดการตรวจล่วงหน้า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่
#NEWS1 รายงาน