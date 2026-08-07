จำผิดหรือพูดผิด? "วีระ" เปลี่ยนไทม์ไลน์เที่ยวสิมิลัน หลังอธิบดีแจงปิดพักค้างตั้งแต่ปี 2561

ประเด็นการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของ นายวีระ ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการวิสามัญฯ ยังคงเป็นที่จับตา หลังเจ้าตัวหยิบยกประสบการณ์ส่วนตัวในการเข้าพักที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา มาใช้ประกอบการอภิปราย พร้อมวิจารณ์สภาพการให้บริการของบ้านพักอุทยานฯ โดยระบุว่า เคยเดินทางไปพักเมื่อประมาณ 4 ปีก่อน และพบปัญหาหลายด้าน ทั้งสภาพบ้านพัก เครื่องนอน น้ำใช้ การปิดไฟในเวลา 20.00 น. และสัญญาณอินเทอร์เน็ต พร้อมเสนอแนวคิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบ PPP
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการอภิปราย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกมาชี้แจงว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันประกาศยกเลิกการพักค้างแรมบนเกาะมาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศที่ได้รับผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยว พร้อมระบุว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่าฝืนประกาศและอนุญาตให้คณะของนายวีระเข้าพักหรือไม่
ต่อมา ระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม นายวีระได้ลุกขึ้นชี้แจงต่อที่ประชุม พร้อมกล่าว ขอโทษกรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยยอมรับว่า ตนจำปีที่เดินทางไปสิมิลันคลาดเคลื่อน เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายปี ความทรงจำจึงผิดพลาด พร้อมยืนยันว่า เมื่อกลับไปตรวจสอบแล้ว พบว่าการเดินทางเกิดขึ้นในปี 2560 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่กรมอุทยานฯ จะประกาศยกเลิกการพักค้างแรมในปี 2561
นายวีระกล่าวว่า ตนได้แจ้งเรื่องดังกล่าวกับอธิบดีกรมอุทยานฯ แล้ว และขออภัยต่อความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน พร้อมยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย หรือกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบของทางราชการ
แม้นายวีระจะออกมาชี้แจงและกล่าวขอโทษแล้ว แต่กรณีดังกล่าวก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามจากหลายฝ่ายถึง ความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ประกอบการอภิปรายในรัฐสภา เนื่องจากข้อมูลที่นำเสนอในที่ประชุมอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานภาครัฐ และสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชนในวงกว้าง
ขณะเดียวกัน กรมอุทยานแห่งชาติฯ ระบุว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอน เพื่อให้ทุกประเด็นมีความชัดเจน และสร้างความมั่นใจต่อสังคมว่า การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด
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