ทนายอั๋นตั้งคำถาม "บุรีรัมย์คอนเน็กชัน" เป็นใหญ่เป็นโตในทุกกระทรวง?

นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ "ทนายอั๋น บุรีรัมย์" ไลฟ์ผ่านเพจส่วนตัว ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า "บุรีรัมย์คอนเน็กชัน" โดยตั้งคำถามว่า ปัจจุบันมีบุคคลจากจังหวัดบุรีรัมย์เข้าไปดำรงตำแหน่งสำคัญในหลายกระทรวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานด้านความมั่นคงมากขึ้นหรือไม่ พร้อมระบุว่า หากเป็นความจริง อาจสะท้อนปัญหาของระบบการแต่งตั้งบุคลากรภาครัฐได้
ระหว่างการไลฟ์ ทนายอั๋นกล่าวถึง ข่าวลือ ที่ตนได้รับว่า การแต่งตั้งโยกย้ายในบางหน่วยงาน เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) อาจมีบุคคลทางการเมืองเข้ามามีอิทธิพล โดยอ้างว่าผู้ต้องการเลื่อนตำแหน่งบางระดับต้องเข้าพบ "ผู้มีอำนาจ" ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวย้ำหลายครั้งว่า "ไม่รู้จริงหรือไม่จริง" และเป็นเพียงข้อมูลที่มีผู้ส่งมาให้ พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
นอกจากนี้ ทนายอั๋นยังกล่าวถึงกรณีการแต่งตั้งผู้บริหารของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมถึงการโยกย้ายข้าราชการในบางพื้นที่ โดยตั้งข้อสังเกตว่ามีบุคคลจากจังหวัดบุรีรัมย์เข้ามาดำรงตำแหน่งในหลายหน่วยงาน พร้อมตั้งคำถามว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นเครือข่ายอำนาจที่กำลังขยายตัว
ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่ทนายอั๋นนำเสนอในการไลฟ์เป็น ข้อสังเกตและข่าวลือที่เจ้าตัวได้รับ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยัน และยังไม่มีพยานหลักฐานหรือคำชี้แจงจากหน่วยงานหรือบุคคลที่ถูกกล่าวถึงมายืนยันข้อกล่าวอ้างดังกล่าว จึงยังต้องรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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