สาวแชร์โพสต์เพจดัง แนะไม่ควรออกไปไหนมาไหนคนเดียวยามค่ำคืน โจรชุมมาก สาวย้ำอยู่ศรีนครินทร์โดนขโมยขึ้น 2 รอบ

เพจ ที' ลมฟ้าอากาศ โพสต์ข้อความเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการเดินทางในช่วงเวลากลางคืน พร้อมแนะนำว่า ไม่ควรออกไปไหนมาไหนคนเดียว และเมื่อไม่อยู่บ้านหรือห้องพัก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อกประตูและหน้าต่างทุกบานอย่างแน่นหนา
ในโพสต์ระบุว่า ช่วงนี้มีรายงานเหตุโจรกรรมและเหตุร้ายเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ รวมถึงยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ไม่ได้เป็นข่าว จึงขอให้ประชาชนอย่าประมาทและดูแลความปลอดภัยของตนเองและทรัพย์สิน
ขณะเดียวกัน ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nah Matiwat ได้แชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมเล่าประสบการณ์ในพื้นที่ ศรีนครินทร์ โดยระบุว่า บ้านของตน ถูกขโมยขึ้นมาแล้ว 2 ครั้ง และครั้งหนึ่งคนร้ายขโมยโทรศัพท์มือถือไปได้ 1 เครื่อง พร้อมอ้างว่า จากภาพกล้องวงจรปิด ผู้ก่อเหตุมีลักษณะคล้ายผู้เสพยาเสพติด
นอกจากนี้ ยังระบุว่า ร้านค้าข้างเคียงถูกขโมยขวดพลาสติกที่เก็บสะสมไว้เพื่อขาย ส่วนหอพักฝั่งตรงข้ามมีผู้เช่าถูกงัดห้องพัก และสูญเสียเงินสดประมาณ 80,000 บาท
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็น การโพสต์และบอกเล่าประสบการณ์ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสะท้อนความกังวลด้านความปลอดภัยในพื้นที่ ขณะที่ประชาชนควรเพิ่มความระมัดระวัง ดูแลทรัพย์สิน และหากพบเหตุผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัย ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย
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