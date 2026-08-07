ทนายธรรมราชชี้! ค้างค่างวดรถ4เดือน-ยังครอบครองรถ ไม่ใช่ยักยอก แนะสู้คดีได้ หากไฟแนนซ์ฟ้องอาญา

ประเด็นการฟ้องร้องผู้เช่าซื้อรถยนต์ที่ค้างชำระค่างวด กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลัง **เพจ "ทนายธรรมราช The lawyer of legality."** เผยความเห็นทางกฎหมาย ระบุว่า การค้างชำระค่างวดและไม่ส่งมอบรถคืน เป็นกรณีผิดสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งโดยหลักแล้วเป็น **ข้อพิพาททางแพ่ง** ไม่ใช่ความผิดอาญาโดยอัตโนมัติ
ทนายธรรมราชอธิบายว่า หากผู้เช่าซื้อค้างชำระค่างวดเกินกว่า 4 งวด บริษัทไฟแนนซ์สามารถติดตามรถคืน ส่งหนังสือบอกกล่าว และใช้สิทธิฟ้องร้องบังคับตามสัญญาเช่าซื้อผ่านกระบวนการศาลแพ่งได้ แต่หากผู้เช่าซื้อไม่คืนรถ ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นความผิดฐาน **ยักยอกทรัพย์** ในทันที
ตามความเห็นของทนายธรรมราช หากบริษัทไฟแนนซ์จะดำเนินคดีอาญาฐานยักยอกทรัพย์ จำเป็นต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า ผู้เช่าซื้อมีพฤติการณ์ **เบียดบังรถไว้เป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริต** ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของความผิดฐานยักยอก หากพิสูจน์ไม่ได้ ศาลอาจมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีอาญาได้
ทนายธรรมราชยังแสดงความเห็นว่า หากมีการนำข้อพิพาททางแพ่งไปดำเนินคดีอาญาโดยไม่มีพยานหลักฐานรองรับ อาจเข้าข่ายการใช้สิทธิฟ้องร้องโดยไม่ชอบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องสามารถปรึกษาทนายความเพื่อพิจารณาแนวทางต่อสู้คดี และหากเห็นว่ามีการดำเนินคดีโดยมิชอบ อาจใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเป็น **ความเห็นทางกฎหมายของทนายธรรมราช** ซึ่งเป็นการอธิบายแนวทางการตีความกฎหมายในมุมมองของผู้ให้ความเห็น ไม่ใช่ข้อยุติของศาล โดยการวินิจฉัยว่าการกระทำใดจะเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ ยังคงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละคดี พยานหลักฐาน และดุลยพินิจของศาลเป็นสำคัญ
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