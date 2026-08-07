ผบ.ตร.กลันตัน ท้าไทย! อ้างโจรใต้กบดานมาเลย์ เอาหลักฐานมา

**สำนักข่าว Bernama** ของมาเลเซีย รายงานว่า **พล.ต.ต. โมฮัมหมัด ยูซอฟ มามัต** ผู้บัญชาการตำรวจรัฐกลันตัน เรียกร้องให้ทางการไทยส่งข้อมูลหรือหลักฐาน หากอ้างว่าผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลบหนีข้ามพรมแดนไปกบดานในประเทศมาเลเซีย โดยระบุว่า จนถึงขณะนี้ตำรวจมาเลเซียยังไม่ได้รับข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การติดตามหรือดำเนินการกับบุคคลดังกล่าวได้
รายงานระบุว่า ผู้บัญชาการตำรวจรัฐกลันตันยืนยันว่า **หากฝ่ายไทยส่งข้อมูลข่าวกรองหรือหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาให้ ทางการมาเลเซียพร้อมให้ความร่วมมือและดำเนินการตามกฎหมายทันที** พร้อมย้ำว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับมาเลเซียยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินการทุกกรณีต้องอาศัยข้อมูลที่ตรวจสอบได้เป็นสำคัญ
ด้าน **The Malaysian Reserve** รายงานในทิศทางเดียวกันว่า ตำรวจรัฐกลันตันยังไม่ได้รับหลักฐานจากฝ่ายไทยที่ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุได้หลบหนีเข้ามาในมาเลเซีย พร้อมระบุว่าหากมีการส่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อ ภาพถ่าย หรือข้อมูลข่าวกรองที่เกี่ยวข้อง ตำรวจมาเลเซียจะเร่งตรวจสอบและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานของไทยทันที
การแสดงท่าทีครั้งนี้มีขึ้นหลังฝ่ายความมั่นคงของไทยระบุว่า เชื่อว่าผู้ก่อเหตุความไม่สงบบางส่วนอาจหลบหนีข้ามพรมแดนหลังเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายตำรวจมาเลเซียย้ำว่า **ข้อกล่าวหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีพยานหลักฐานรองรับ** ก่อนที่ทางการมาเลเซียจะสามารถดำเนินมาตรการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการติดตามจับกุมได้
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