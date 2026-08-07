โรงงานขี้เกียจกำจัด? ดินกลิ่นเคมีฉุนปนของเสีย ถูกขนบริจาคสวนธรรมชลบุรี อบต.ตรวจทัน เร่งหาต้นตอ

เกิดเหตุชวนตั้งคำถามในพื้นที่ ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี หลังมีการนำดินที่อ้างว่าเป็นดินแจกฟรีมาบริจาคให้สวนธรรมแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ปรับพื้นที่ แต่พระและผู้ดูแลสถานที่กลับพบว่า ดินดังกล่าว มีกลิ่นคล้ายสารเคมีรุนแรง และมีวัสดุปะปน เช่น สายไฟและเศษวัสดุต่าง ๆ ทำให้สงสัยว่าอาจเป็นของเสียที่ถูกนำมาปะปนกับดิน
ข้อมูลจาก เพจ "มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)" ระบุว่า เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่เข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีหลังได้รับแจ้ง และพบว่าดินมีลักษณะผิดปกติ จึงประสานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจสอบ เก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปวิเคราะห์ว่ามีการปนเปื้อนของกากอุตสาหกรรมหรือสารอันตรายหรือไม่
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบแหล่งที่มาของดินและผู้ที่นำดินเข้ามาทิ้ง หากผลตรวจยืนยันว่ามีการลักลอบนำของเสียอุตสาหกรรมมาปะปนกับดินและนำไปกำจัดโดยมิชอบ ก็จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมาย พร้อมเรียกให้ผู้ก่อเหตุต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและฟื้นฟูพื้นที่
กรณีนี้สร้างความกังวลให้กับชุมชน เนื่องจากสถานที่ที่ควรเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรม กลับเกือบกลายเป็นจุดรองรับดินต้องสงสัย โดยที่ผู้รับบริจาคไม่ทราบมาก่อนว่าดินดังกล่าวอาจมีการปนเปื้อน
#NEWS1 รายงาน