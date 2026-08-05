กลุ่มหนองจอกโพสต์ด่วน! ตามหาเจ้าของ "ตัวอ้น" ตัวใหญ่มาก โดนรถชนดับ คาดหลุดมาเมื่อเช้า

สมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก **"หนองจอก บ้านนอก กรุงเทพ"** โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือในการตามหาเจ้าของสัตว์เลี้ยง หลังพบสัตว์ลักษณะคล้าย **"ตัวอ้น"** ขนาดใหญ่ ถูกรถชนเสียชีวิตอยู่กลางถนน บริเวณหน้าร้านอะคริลิกไทยแลนด์ ช่วงลงสะพานเขียว แยกลำผักชี ฝั่งขาเข้าหนองจอก
ผู้โพสต์ระบุว่า คาดว่าน้องน่าจะมีเจ้าของ เนื่องจากมีลักษณะตัวใหญ่ผิดสังเกต จึงเกรงว่าอาจหลุดออกมาจากบ้านของผู้เลี้ยงในช่วงเช้าวันเดียวกัน
เจ้าของโพสต์ยังเปิดเผยว่า เนื่องจากอาศัยอยู่ในหมู่บ้านและไม่มีสถานที่ฝังซากสัตว์ จึงได้นำร่างของน้องใส่ถุงและเก็บไว้ในถังขยะบริเวณดังกล่าว เพื่อให้เจ้าของที่อาจกำลังตามหา สามารถมาตรวจสอบได้
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ มีสมาชิกในกลุ่มจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น ทั้งแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ และช่วยแชร์โพสต์เพื่อหวังว่าจะถึงเจ้าของ หากเป็นสัตว์เลี้ยงที่หลุดออกมาจริง
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันว่า สัตว์ที่พบเป็นสัตว์เลี้ยงของผู้ใด หรือเป็นสัตว์ป่าที่หลงเข้ามาในพื้นที่ โดยผู้โพสต์เพียงตั้งข้อสังเกตว่า น้องอาจมีเจ้าของและต้องการช่วยตามหาเท่านั้น
#NEWS1 รายงาน