ชาวเหนือไม่ทน! รวมพลังค้านยุบธนาคารที่ดิน ออกเดินทางจากภาคเหนือสู่หน้าทำเนียบรัฐบาล

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ออกแถลงการณ์ประกาศเข้าร่วมการชุมนุมกับ **ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ)** พร้อมเคลื่อนขบวนจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อคัดค้านนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน และเรียกร้องให้ยุติการยุบ **สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.)**
ในแถลงการณ์ สกน. ระบุว่า นับตั้งแต่รัฐบาลภายใต้การนำของ **นายอนุทิน ชาญวีรกูล** เข้าบริหารประเทศ ได้ดำเนินนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนในประเด็นที่ดินอย่างน้อย 2 เรื่องสำคัญ ได้แก่ **การยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553** และ **การเดินหน้ายุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) ภายในเดือนกันยายน 2569**
สกน. เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่เพียงการยุบหน่วยงานหรือยกเลิกระเบียบ แต่เป็นการยุติกลไกที่ประชาชนร่วมกันผลักดันมายาวนาน เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อย คนจน และชุมชนที่ประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านที่ดิน สามารถเข้าถึงสิทธิในการถือครองที่ดินและมีหลักประกันในการดำรงชีวิต
แถลงการณ์ยังระบุว่า ขบวนรถไฟที่ออกจากจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ **ไม่ใช่เพียงขบวนรถไฟที่บรรทุกผู้โดยสาร แต่เป็นขบวนรถไฟของประชาชนที่บรรทุกความหวัง ความเจ็บปวด และเสียงเรียกร้องของเกษตรกรจากทั่วภาคเหนือ** โดยปลายทางคือทำเนียบรัฐบาล ซึ่งผู้ชุมนุมประกาศว่าจะปักหลักร่วมกับเครือข่ายพีมูฟ **จนกว่ารัฐบาลจะตอบสนองข้อเรียกร้องอย่างเป็นรูปธรรม**
ข้อเรียกร้องหลักของเครือข่าย ประกอบด้วย
* ให้รัฐบาลกำหนดมาตรการคุ้มครองพื้นที่โฉนดชุมชน และมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ
* ขยายอายุสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) จนกว่าจะมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินอย่างสมบูรณ์
* เร่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายอุทยานแห่งชาติและกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อแก้ไขปัญหาที่ภาคประชาชนเห็นว่ายังกระทบต่อสิทธิของผู้พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ
สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือย้ำว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้ **ไม่ใช่เพียงการปกป้องหน่วยงานหรือระเบียบฉบับหนึ่ง แต่เป็นการปกป้องสิทธิในที่ดิน ศักดิ์ศรี และอนาคตของเกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศ** พร้อมประกาศว่าจะเดินหน้าต่อสู้จนกว่ารัฐบาลจะรับฟังข้อเรียกร้องของประชาชน
**ข้อมูล : สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (Northern Peasant Federation)**
#NEWS1 รายงาน